Pablo Guede empieza a marcar territorio en Alianza Lima incluso antes de dirigir su primer entrenamiento oficial. El nuevo técnico blanquiazul ya definió su primer movimiento sorpresa, una señal clara de que su proyecto no improvisa y que el control del proceso arrancó desde el primer día.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el comando técnico de Pablo Guede ya comenzó a arribar a suelo peruano, adelantando tiempos y dejando en evidencia que la planificación de la pretemporada está completamente definida.

El primer integrante en llegar será Brayan Angulo, exfutbolista colombiano y ahora asistente técnico, quien arribará en la madrugada para integrarse de inmediato a los trabajos de Alianza Lima. Su presencia no es menor: Guede confía en su perfil y lo considera clave para la dinámica diaria del plantel.

Este movimiento refuerza una idea clara: Guede quiere control total del día a día, desde la preparación física hasta los detalles tácticos. La llegada anticipada de su asistente marca diferencia respecto a otros procesos y apunta a construir un grupo de trabajo compacto desde el inicio.

Brayan Angulo llega junto con el técnico Pablo Guede a Alianza Lima. (Foto: X)

Los números de Pablo Guede en la temporada 2025

El técnico Pablo Guede dirigió 25 partidos a Puebla en la temporada 2025. De esos cotejos, ganó 5, empató 3 y perdió 17. Además, acumuló 22 goles a favor y recibió 43 en contra.

Con este primer paso, Pablo Guede envía un mensaje directo al vestuario y a la hinchada: habrá orden, exigencia y decisiones firmes. La pretemporada recién comienza, pero en Alianza Lima ya se percibe que el nuevo ciclo no será de transición, sino de impacto inmediato.

El entrenador Pablo Guede, nuevo técnico de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo es el debut de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede debutará con Alianza Lima el sábado 10 de enero del 2026, durante el partido amistoso ante Independiente por la Serie Río de La Plata 2026.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

