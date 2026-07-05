Adrián Ugarriza y su gran problema económico para cambiar equipo en Israel

Adrián Ugarriza encontró su lugar en el mundo al fichar por el Kiryat Shmona en el que se convirtió en goleador absoluto. Pese a no ser un equipo importante en Israel, supo ser uno de los protagonistas gracias a estar en los momentos precisos para anotar. Lo que le permitió llamar la atención de nuevos clubes, aunque cambiar de equipo no parece tan fácil.

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Lo que se ha podido conocer es el interés del Beitar Jerusalén, equipo que culminó en la segunda plaza en el fútbol de Israel. Si bien quieren contar con los servicios del peruano, no consideran válido el pagar 1 millón de euros por su ficha. Esto está haciendo que sea un dolor de cabeza para este equipo poder llegar a un acuerdo con el Shmona.

Situación de Adrián Ugarriza (Foto: X).

Por ahora el peruano deberá volver a Israel con la consigna de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico para la pretemporada. Esto mientras está en la búsqueda de un nuevo equipo. Lo cual podría darse alguna novedad en cualquier momento.

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Adrián Ugarriza y sus grandes números en Israel

No solo logró hacer una gran temporada en el fútbol de Israel, sino que clavó hasta ahora su mejor presentación en lo que va de su carrera. Nunca le había ido tan bien en un equipo como en el Kiryat Shmona, en donde terminó de romperla a pesar de estar en un equipo que peleó por no descender.

En un total de 33 partidos llegó a marcar 18 goles, así como también dio 3 asistencias en 2742 minutos en cancha. Siendo esta su mejor racha en una sola temporada con un club.

Hoy su valor en el mercado internacional según el medio Transfermarkt está en 1 millón de euros. Esta es la mejor cifra a la que ha llegado el delantero nacional, el cual a lo máximo que había llegado es a 575 mil en el Club Cienciano en el año 2022.

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