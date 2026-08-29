Por qué no juega Piero Quispe en UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Piero Quispe será uno de los grandes ausentes de Universitario en su visita a Cajamarca para enfrentar a UTC. Descubre qué pasó en la previa para entender mejor la decisión de Héctor Cúper.

UTC y Universitario de Deportes tienen todo preparado para enfrentarse esta tarde en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, ambos equipos buscarán el triunfo a como de lugar y ahora mismo es la visita quien genera tendencia ante la decisión de no alinear a Piero Quispe en el equipo titular cuando venía destacando.

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Para tranquilidad y calma de los hinchas de Universitario de Deportes, podemos decir que Piero Quispe no está lesionado ni tampoco tiene algún tipo de dolencia física que no le permita competir el día de hoy ante UTC. Resulta que estamos frente a una decisión netamente técnicamente por parte de Héctor Cúper, así que el volante deberá esperar una oportunidad desde el banco de los suplentes.

Así es. Piero Quispe será una de las opciones de recambio más importantes de la ‘U’ en su visita a la ciudad de Cajamarca. Sabiendo que es un terreno de altura y en donde en muchos casos se necesita justamente otro aire en los segundos tiempos para darle mayor claridad al equipo, la postura de Héctor Cúper fue alinear de titular a Adrián Quiroz junto a Jairo Concha como creadores de juego.

Alineaciones titulares de UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

UTC | Ignacio Barrios; Gilmar Paredes, Francesco Cavagna, Bruno Duarte; Joshua Cantt, Arquímedes Figuera, Junior Huerto, Abdiel Arroyo, Marcos Lliuya; David Camacho y Marlos De Jesús. DT: Cristian Paulucci.

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Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula. DT: Héctor Cúper.

¿A qué hora juegan UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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