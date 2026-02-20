Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, es uno de los habituales relatores del canal L1MAX. De hecho, estaba estipulado que narre el partido entre Alianza Lima y Sport Boys de la Liga 1. Sin embargo, tal como adelantó la periodista Ana Lucía Rodríguez, se tuvo que bajar.

En el programa Estudio Fútbol, Analú Rodríguez confirmó la baja de Peter Arévalo de la transmisión del partido de este viernes 20 de febrero entre Alianza Lima y Sport Boys del Callao en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En su reemplazo, Michael Cordero toma el micrófono para narrar el encuentro, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026.

Así, en la transmisión de L1MAX, además de Cordero, están Ricardo Montoya y Henry Quinteros como comentaristas. Mientras que la propia Ana Lucía Rodríguez junto a Eduardo Combe hacen campo de juego de ‘Blanquiazules’ y ‘Rosados’, respetivamente.

¿Por qué Peter Arévalo no está en la transmisión de Alianza Lima vs. Sport Boys?

Tal como comentó la periodista, Mr. Peet sufrió una apendicitis en la mañana de este viernes y fue intervenido quirúrgicamente. De esta forma, se tuvo que dar de baja su presencia para el mencionado partido y reemplazado por Michael Cordero.

“Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido. Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael”, dijo Rodríguez en el mencionado programa.

Alineaciones para Alianza Lima vs. Sport Boys

ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Jairo Vélez; Luis Advíncula, Alan Cantero, Eryc Castillo; y Paolo Guerrero. DT. Pablo Guede.

SPORT BOYS: Diego Melián; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo; Luis Urruti, Juan Torres, Jostin Alarcón; y Luciano Nequecaur. DT: Jaime de la Pava.

