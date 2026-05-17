Carlos Zambrano pertenece actualmente a Sport Boys, aunque todo parece indicar que sigue teniendo muy presente a Alianza Lima. Por más que la manera en que se fue a inicios de la presente temporada no habría sido la adecuada, según sus perspectivas, el defensor central fue muy claro en las sensaciones que le generó en su momento todo lo que originó un acto de indisciplina.

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Recordemos que Carlos Zambrano, junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, fueron separados definitivamente de Alianza Lima por infringir las normas de conducta en la pretemporada del equipo. Es más, se dio una gravísima denuncia de abuso sexual que por ahora sigue su curso en Uruguay. A raíz de esta situación es que el zaguero rompió el silencio y en cierta forma minimizó lo que sucedió.

Una joven argentina ha presentado una denuncia por abuso sexual en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.



Los hechos habrían ocurrido en el Hyatt Centric de Montevideo, lugar de concentración de Alianza Lima.pic.twitter.com/hqc12By8bj — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) January 22, 2026

“Aún así mi corazón está pendiente de Alianza Lima también, pero lamentablemente por detallitos y problemitas que pasaron en el fútbol o en lo personal se me complicó todo. Estoy muy tranquilo y siempre voy a desearle lo mejor a Alianza. Yo siempre he estado tranquilo. La tormenta la hizo la prensa. Estoy con mi conciencia limpia, estoy tranquilo y lo que más me importa es lo que pienso yo, no los demás”; reveló Carlos Zambrano en una nota ‘Latina TV‘.

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Dando detalles de la manera en que fue echado de Alianza Lima tras los actos de indisciplina cometidos en Argentina el pasado mes de enero, el popular ‘Káiser‘ manifestó lo siguiente: “A cualquier persona le va a incomodar, nadie se va a ir feliz de un lugar así. Sería hipócrita decir que me fui feliz. Me fui incómodo y son cosas de la vida. Uno tiene que apechugar y tirar para adelante siempre”.

¿Carlos Zambrano piensa retirarse del fútbol profesional en Sport Boys?

Carlos Zambrano siempre reveló que era hincha acérrimo de Alianza Lima, aunque uno de sus objetivos era retirarse del fútbol profesional vistiendo la camiseta de la Academia Deportiva Cantolao. Hoy, con 36 años de edad, parece un escenario complicado también por la situación del mismo equipo que compite en la Liga 2 y que no necesariamente es uno de los favoritos para ascender.

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Ahora, en cuanto al tiempo de competencia que le resta en el balompié, Carlos Zambrano aseguró que a esta altura de su carrera ya piensa en semana a semana, mientras que anteriormente era mes a mes o hasta año a año. Jugando para Sport Boys desde hace unos meses, veremos si es que finalmente decide colgar los chimpunes en el puerto a fines de este año 2026 o si toma otra decisión.

Fuente: Sport Boys.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano pertenece actualmente a Sport Boys tras ser separado definitivamente de Alianza Lima.

pertenece actualmente a tras ser separado definitivamente de Alianza Lima. El defensor de 36 años fue echado en enero por actos de indisciplina en Argentina .

fue echado en enero por actos de indisciplina en . El zaguero rompió el silencio en Latina TV minimizando la polémica del suceso ocurrido.