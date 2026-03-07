¿Titular ante FBC Melgar? Se confirmó cuándo será el regreso de Guillermo Viscarra al arco de Alianza Lima

Guillermo Viscarra ha sido uno de los grandes ausentes de Alianza Lima durante las últimas fechas del Torneo Apertura 2026. Luego de un desgarro que lo tiene alejado de los campos de juego por un mes, ahora recién se pudo conocer para cuándo estará listo y todo parece indicar que la fecha de su regreso es más cerca que nunca si es que así también lo entiende Pablo Guede.

Al día de hoy, Guillermo Viscarra se encuentra recuperado de la lesión que sufrió en el pasado mes de febrero y todo dependerá de las decisiones que de aquí en más pueda tomar el comando técnico. En esta oportunidad fue el padre del arquero de Alianza Lima, Sergio Viscarra, quien dio detalles de la evolución y cómo ha ido la recuperación física.

“Billy ya está bien, está entrenando con normalidad con Alianza Lima. Se ha logrado recuperar completamente de su lesión. Si bien no lo puedo asegurar, tengo entendido que está en los planes del entrenador de cara al partido del lunes por el campeonato peruano”; comentó Sergio Viscarra en una reciente entrevista con el reconocido medio boliviano ‘Deporte Total‘.

Entonces, a raíz de dicha relevación podemos entender que Guillermo Viscarra podría estar bajo las órdenes del comando técnico liderado por Pablo Guede para cuando Alianza Lima reciba a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo lunes 9 de marzo a las 20:30 horas. Por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, no hay duda que sería un regreso muy esperado para el pueblo íntimo.

Las novedades de Alianza Lima para recibir a FBC Melgar en Matute

Así como Guillermo Viscarra está totalmente recuperado del desgarro que sufrió a inicios del mes de febrero y se encuentra listo para reaparecer en un campo de juego, durante las últimas horas también se pudo confirmar que Mateo Antoni se muestra al 100% luego de sufrir una distensión muscular hace unos días. De esta manera, podemos decir que Alianza Lima no presenta jugadores lesionados.

Con la única finalidad de conseguir un triunfo frente a FBC Melgar jugando con el apoyo de la hinchada victoriana en el Estadio Alejandro Villanueva, no perdamos de vista que Alianza Lima es el único puntero del Torneo Apertura 2026 con 13 puntos conseguidos hasta el momento de 15 posibles. Es más, aún no conocen de derrotas y vaya que quieren seguir por dicho camino de crecimiento.

DATOS CLAVES

Guillermo Viscarra se recuperó de un desgarro y entrena con normalidad tras un mes de baja.

se recuperó de un desgarro y entrena con normalidad tras un mes de baja. El portero boliviano podría reaparecer el lunes 9 de marzo ante FBC Melgar en Matute.

ante en Matute. Mateo Antoni también recibió el alta médica, dejando a Alianza Lima sin jugadores lesionados actualmente.

