Raúl Ruidíaz eligió el club en el que se quiere retirar y descartó a Universitario

Uno de los goleadores más importantes que ha tenido el Perú a nivel internacional en los últimos años es Raúl Ruidíaz. El atacante patrio que estuvo en la MLS hasta hace poco ya piensa en el retiro. Sabe que pronto le llegará el momento, por esa razón dio a conocer el equipo en el que le gustaría terminar su carrera. Lo curioso que no mencionó a los ‘cremas’ en la ecuación.

Para la ‘Pulga’ la historia con Universitario de Deportes llegó a su final hace tiempo. Por eso, terminó eligiendo a otro equipo como uno de los que más le gustaría terminar su carrera. Se trata de nada más y nada menos que el conjunto mexicano, el Monarcas Morelia en donde fue una de las grandes figuras y hasta considerado héroe gracias a sus goles.

El pasado fin de semana, el atacante fue invitado para participar en un partido amistoso en México. Acá terminó siendo homenajeado, por lo que tuvo palabras sinceras para con este conjunto: “Agradezco todo el cariño, tanto mi familia como yo. Uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, pero me encantaría retirarme acá”, dijo el atacante.

Homenaje a Raúl Ruidíaz en México:

Con 35 años de edad, Raúl Ruidíaz se conoció hace poco que firmó un contrato con el cuadro de Atlético Grau hasta finales del 2029. Por lo tanto, tendrá que esperar para poder pensar en el retiro el atacante patrio. Quien terminaría su etapa con los ‘Albos’ con un total de 39 años.

¿Por qué Raúl Ruidíaz se peleó con Universitario de Deportes?

Tras su salida del cuadro de Seattle Sounders todo hacía pensar que su próximo destino era Universitario de Deportes. Pero la realidad terminó siendo otra, se habló muchas cosas sobre el tema. Una de ellas era que pedía bastante para llegar al club, también una diferencia con la directiva que en ese momento la encabezaba Jean Ferrari.

Lo cierto, que el jugador y el club terminaron distanciándose por completo por las declaraciones de ambos en su momento. Por lo que al final, el peruano optó por seguir su carrera en la Liga 1, pero en un equipo diferente, así que firmó por Atlético Grau. En donde está tan cómodo que terminó extendiendo su contrato el año pasado.

Raúl Ruidíaz continuará en Atlético Grau para la temporada 2026 (Foto: Atlético Grau).

Este conflicto parece algo que no se va a poder solucionar en el corto plazo. Por lo que, seguramente en un futuro con el tema más en frío se pueda dar una reconciliación. Ya que la ‘Pulga’ era un jugador muy querido, pero por todo este tema, hasta la hinchada terminó en su contra.

¿Cómo le fue a Raúl Ruidíaz en el 2025?

La vuelta de Raúl Ruidíaz al fútbol peruano no fue nada mala. Se le vio bastante bien al atacante patrio, pero claro, no fue el killer que se esperaba, aunque teniendo en cuenta el club en el que se encuentra. Es algo normal, ya que no es de los conjuntos que pelee en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

En total terminó disputando 26 partidos en todo el año, hizo un total de 8 goles, mientras que consiguió 4 asistencias en 1863 minutos. Se espera que este año pueda llegar a superar su marca personal con los norteños.

Datos Claves