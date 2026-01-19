La advertencia de Luis Advíncula a Universitario y Sporting Cristal: “Es lo único que vale”

Una de las grandes novedades que se darán en esta Liga 1 2026 es la aparición de Luis Advíncula. El lateral nacional vuelve al Perú después de una prolongada estadía en el fútbol internacional. Pero el defensor la tiene más que clara, por esa razón dejó una advertencia muy importante. La cual tendrán que escuchar los equipos más grandes del Perú.

En este caso, el lateral de Alianza Lima no dudó en dejar una advertencia para todos los equipos nacionales. Pero sobre todo, para esos que siempre están peleando por el título como Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Pues para el veterano jugador lo único que le sirve a los ‘Blanquiazules’ esta temporada es ser campeones.

“¿El objetivo de 2026? Campeonar, es lo único que vale este año”, fue lo que dijo ante la prensa tras la llegada del plantel a tierras nacionales. El defensor la tiene muy clara, sabe que los ‘íntimos’ se han reforzado bien, por eso para ellos solo sirve ser el número uno. Con lo cual, harán de todo para lograrlo y en este caso, sus máximos rivales tendrán que estar atentos a su rendimiento.

Declaraciones de Luis Advíncula:

La llegada de Pablo Guede puede ser un punto de inflexión para que se vea un cambio en el plantel. Por el momento es muy pronto para hablar de eso, pero en la pretemporada el último juego ante Colo Colo se vio una mejor cara. Ahora tocará ver si se puede mantener ese ritmo a nivel local. En donde va a tener que enfrentarse a la diversa geografía del país.

Alianza Lima y una inversión enorme para campeonar

En este caso, Luis Advíncula tiene toda la razón cuando dice que para Alianza Lima solo le sirve campeonar. Esto más que todo va con respecto a la inversión que están haciendo, hablamos que tienen varios jugadores de nivel Selección Peruana en su plantel. Sin mencionar, que han pagado fuertes cantidades de dinero por diversos jugadores.

Solo en Federico Girotti se ha pagado la fría cantidad de 1,6 millones de dólares a Talleres. Ya con esto hablamos de una cifra que es récord en el fútbol peruano por un futbolista extranjero. Así que claro, con estas inversiones hacen obligatorio que sean el número uno.

Federico Girotti entrenando (Foto: Alianza Lima).

Hay que ser honestos, la inversión en este caso no es sinónimo de gloria. Para que lo puedan conseguir tendrán que jugar bien en la cancha. Algo que en los últimos años no han logrado. Pablo Guede tiene un reto bastante importante a sacar a flote un equipo que siempre tiene grandes expectativas, pero que en los campeonatos no ha podido demostrar.

