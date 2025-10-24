Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1 gracias a la inesperada ayuda de Raúl Ruidíaz

Los giros que da el destino son, a veces, más fuertes que los que da una pelota de fútbol. Mientras Raúl Ruidíaz quedaba dolido tras el cierre de la puerta de Universitario, la de Atlético Grau se abría. Hoy, con un notorio resentimiento hacia el equipo crema —reflejado en sus historias y en la eliminación del mural que llevaba su imagen en el Monumental—, el atacante podría ser, irónicamente, quien les dé el tricampeonato de la Liga 1 este sábado.

Una situación tan curiosa como sarcástica, muy al estilo de la propia Liga 1: Ruidíaz, aquel que alguna vez fue símbolo e ídolo, podría darle una nueva alegría al club que ya no lo quiso. Todo dependerá del duelo entre Cusco y Atlético Grau, a disputarse este sábado 26 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario aventaja por diez puntos al conjunto cusqueño, por lo que si los ‘imperiales’ no logran vencer, los cremas serán automáticamente campeones del Torneo Clausura a falta de tres fechas.

Así es: si Raúl Ruidíaz consigue que Atlético Grau derrote a Cusco, habrá sellado —sin vestir la camiseta— el tricampeonato de Universitario. Quizá, en una jugada del destino, esta situación pueda volver a unir a quienes alguna vez se juraron amor eterno y tal vez, solo tal vez, reparar los muros borrados y las historias subidas.

Raúl Ruidíaz entrenando con Atlético Grau previo a su partido ante Cusco. (Foto: Atlético Grau)

¿Cuándo Universitario será tricampeón de la Liga 1?

Universitario tiene la gran opción de ser tricampeón este sábado 25 de octubre, si es que Cusco no le gana como local a Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

De todas formas, si es que Cusco suma al menos un empate ante Atlético Grau, Universitario tendrá que vencer a ADT de Tarma el domingo 26 de octubre desde las 3:30 PM en el estadio Unión de Tarma. Si lo logra, será tricampeón de la Liga 1.

Alex Valera festejando el gol de Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Cusco vs. Atlético Grau?

Cusco juega ante Atlético Grau este sábado 25 de octubre desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hay que recordar que el partido es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Cusco vs. Atlético Grau?

El partido entre Cusco vs. Atlético Grau se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir por la transmisión online desde la aplicación para celulares. Otra forma de seguirlo gratis es en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

