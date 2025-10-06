¡Lo hizo de nuevo! Raúl Ruidíaz sorprendió con polémica publicación tras triunfo de Universitario ante Juan Pablo II

Universitario de Deportes dio un paso más hacia el ansiado tricampeonato tras golear a Juan Pablo II en el estadio Monumental. El cuadro ‘crema’ continúa firme en su camino en el Torneo Clausura, generando gran expectativa entre hinchas y jugadores. En ese contexto, Raúl Ruidíaz llamó la atención con una sorpresiva publicación en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Como se sabe, la ‘Pulga’ es uno de los futbolistas de la Liga 1 más activos en Instagram, motivo por el cual, muchos usuarios siempre están atentos a sus historias.

Sin embargo, lo que sorprendió fue el sutil mensaje que compartió, dejando espacio para distintas interpretaciones, especialmente considerando su vínculo emocional con la ‘U’.

La publicación de Raúl Ruidíaz en Instagram

Tras la victoria de Universitario, el delantero nacional publicó un breve video en el que solo aparece su rostro, acompañado por un sticker de tarjeta roja. Este pequeño gesto desató todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

Mientras algunos lo relacionan con la polémica falta de Anderson Santamaría en el duelo ante Juan Pablo II, lo cierto es que Ruidíaz no ofreció ninguna explicación adicional y se limitó a compartir la imagen.

Asimismo, hay otros que lo relacionan con la expulsión de Hernán Barcos, quien vio la tarjeta roja en la derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad el último fin de semana.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fue la polémica falta de Anderson Santamaría?

Uno de los hechos que más ha generado indignación entre los hinchas y seguidores de Juan Pablo II fue la fuerte entrada de Anderson Santamaría sobre el uruguayo Tizón.

Ni el árbitro ni el VAR intervinieron para sancionar al defensor de Universitario, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales. Ante esto, muchos se preguntan si esa polémica acción fue la que motivó la enigmática publicación de Raúl Ruidíaz.

ver también ¿Debió ser expulsado? La durísima entrada de Anderson Santamaría en el ‘U’ vs. Juan Pablo II y que genera ruido en Alianza Lima