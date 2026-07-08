Ricardo Lagos deja atrás a Cajamarca FC y ficha por club del Cusco

Ricardo Lagos tiene nuevo equipo después de su paso por Cajamarca FC y jugará en el Cusco.

El mercado de fichajes se sigue moviendo antes del inicio del Torneo Clausura. En este caso, se conoció el nuevo equipo en el que jugará Ricardo Lagos, quien seguirá su carrera en el Cusco. Esperando poder mantenerse activo lo que resta de esta temporada 2026.

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El lateral nacional como ya se conocía terminó saliendo de Cajamarca FC y ahora jugará en Cusco FC. De esta forma espera poder seguir con su carrera profesional, en un club que no logró pelear como la temporada pasada en los puestos de arriba.

Ricardo Lagos fichando por Cusco FC (Foto: Cusco FC).

Por lo que están buscando reforzarse bien con la llegada de Javier Rabanal, quien fuera entrenador de Universitario de Deportes. Pero que ahora busca su revancha en un club de altura en la Liga 1, en donde tiene como objetivo volver a ser peligroso tanto de local como de visitante.

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¿Cómo le fue a Ricardo Lagos en Cajamarca FC?

Con el cuadro de Cajamarca FC terminó siendo un jugador que se vio como titular absoluto. Solo algunos partidos no fue considerado ya sea por lesión o por alguna molestia. Pero no después estuvo en todo momento en cancha, por lo que espera repetir lo mismo en Cusco.

De las 17 fechas en las que estuvo el Torneo Apertura llegó a jugar en 13 partidos, no hizo goles, pero dio un total de 3 asistencias en 1090 minutos en cancha.

En el conjunto de Cusco se enfrentará a José Bolívar como lateral por la izquierda. Así como también con José Zevallos, quien ha ido alternando por la banda derecha, así como la izquierda.

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