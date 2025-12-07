La dolorosa eliminación de Alianza Lima en las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025, tras caer dramáticamente ante Sporting Cristal en tanda de penales, ha provocado la reestructuración interna del club. La dirigencia blanquiazul ha iniciado una profunda “purga” con miras a la temporada 2026, con el objetivo de sanear el plantel y renovar posiciones cuestionadas..

Alianza Lima no continuará con estos jugadores

El periodista Gerson Cuba de Radio Ovación adelantó que tres figuras importantes no continuarán en Matute. La lista inicial de bajas incluye al portero Ángelo Campos, el lateral izquierdo Ricardo Lagos y el lateral derecho extranjero Guillermo Enrique, lo que significa un cambio radical en el esquema defensivo.

Bajas confirmadas en Alianza Lima. (Foto: X).

El caso más significativo es el de Campos. A pesar de su rol en éxitos recientes, su irregularidad y controversias externas motivaron la decisión de no renovar su contrato. Esta salida se produce en simultáneo con la ya confirmada llegada de Alejandro Duarte (proveniente de Sporting Cristal), y la continuidad definida del portero boliviano Guillermo Viscarra por todo el 2026, indicando un giro total en la portería.

Se vienen incorporaciones en Alianza Lima

Las bandas defensivas también se transforman: Lagos finaliza su ciclo y el préstamo de Enrique no será renovado. Estas bajas ya están siendo cubiertas con las incorporaciones de Cristian Carbajal (lateral izquierdo) y D’Alessandro Montenegro (lateral derecho), confirmando la urgencia por fortalecer estas zonas.

La reingeniería del plantel es más extensa y podría incluir la no renovación de otros referentes, como el goleador histórico Hernán Barcos. Adicionalmente, se esperan otras decisiones potentes, tras la reciente salida del cuerpo técnico, liderado por el entrenador Néstor Gorosito, quien ya fue despedido en redes sociales con un comunicado oficial.

Alianza Lima busca cambiar su presente

Con estas drásticas medidas, Alianza Lima busca superar rápidamente el fracaso de la Liga 1 2025 y enfocarse en armar un equipo más competitivo. El principal objetivo es recuperar el protagonismo local y, crucialmente, mejorar su desempeño en la Copa Libertadores 2026, donde deberán asegurar su clasificación desde la fase preliminar (“Perú 4”). La afición espera que esta renovación arroje los resultados deseados.

