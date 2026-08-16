Golazo de Alex Valera: luego de una jugada impresionante de César Inga ante FC Cajamarca

Universitario llegó al 2-0 frente a FC Cajamarca con una gran jugada de César Inga. Quien sirvió perfecto, para la definición de Álex Valera.

Universitario de Deportes sigue firme en la pelea por el Torneo Clausura tras conseguir una importante ventaja en su visita al Estadio Héroes de San Ramón, frente a FC Cajamarca. El equipo crema impuso su jerarquía desde los primeros minutos del compromiso.

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Golazo de Álex Valera contra FC Cajamarca

La jugada destacada del encuentro llegó sobre los 28 minutos del primer tiempo. César Inga protagonizó una brillante acción individual por la banda, superando a la defensa local con habilidad para sacar un centro preciso al corazón del área.

Alex Valera culminó la maniobra con un sensacional recurso de taco, mandando el balón al fondo de la red para decretar el 2-0 definitivo a favor de la visita. Con esta anotación, el delantero sello una jornada redonda en la fecha 5 del certamen.

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Histórico gol de Álex Valera con Universitario

Con esta anotación, Álex Valera alcanzó los 84 goles en Universitario, igualando la marca de Piero Alva e ingresando al top 10 de los máximos goleadores en la historia del club crema.

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