Se reveló el motivo por el que Ricardo Gareca no puede dirigir a Alianza Lima o Universitario: “Tengo contrato acá”

El nombre de Ricardo Gareca siempre aparece en el radar del fútbol peruano cada vez que surge la posibilidad de un nuevo proyecto deportivo. Sin embargo, en esta ocasión fue el propio estratega quien se encargó de aclarar por qué no podría asumir la dirección técnica de clubes como Alianza Lima o Universitario de Deportes en el corto plazo.

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En conversación exclusiva con Bolavip Perú, el estratega argentino fue contundente al referirse a su futuro inmediato y a las opciones de volver a dirigir a nivel de clubes.

Su contrato le impide dirigir a nivel de clubes

Ricardo Gareca dejó en claro que, por ahora, no existe ninguna posibilidad de asumir en el fútbol peruano debido a su vínculo contractual vigente, el cual le impide tomar las riendas de cualquier equipo.

“No, ahora tengo contrato acá (podcast ‘La Sustancia’) y hasta después del Mundial no puedo tomar ningún club ni nada por el estilo”.

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Con estas palabras, el ‘Tigre’ descartó cualquier opción de llegar a instituciones como Alianza o la ‘U’, pese al constante interés que generan este tipo de escenarios entre los hinchas.

Recién después del Mundial 2026 evaluará su futuro

El experimentado entrenador también explicó que su situación podría cambiar una vez finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026, momento en el que recién evaluará la posibilidad de volver a dirigir a nivel de clubes.

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“Después del Mundial ya podría retomar la etapa de técnico, pero no lo sé todavía. En estos momentos estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer, nada más”.

De esta manera, Gareca dejó en suspenso cualquier decisión a largo plazo, priorizando su actual compromiso profesional y dejando claro que, por ahora, su regreso al fútbol de clubes deberá esperar.

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DATOS CLAVES

Ricardo Gareca descartó dirigir a Alianza Lima o la ‘U’ debido a su contrato vigente.

El estratega argentino mantendrá su vínculo con el podcast ‘La Sustancia’ hasta el Mundial 2026.

El ‘Tigre’ evaluará retomar su etapa como director técnico recién después de la Copa del Mundo