¿Y si lo llama Universitario?: Ricardo Gareca respondió si quiere ser el nuevo director técnico crema

La crisis en Universitario de Deportes ha tomado un rumbo inesperado tras confirmarse que Javier Rabanal será despedido. En medio de la incertidumbre, el nombre de Ricardo Gareca surge como la opción prioritaria para salvar la temporada 2026.

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El periodista Franco Lostaunau reveló en la última edición de Teledeportes que el “Tigre” no está libre de compromisos. Actualmente, Gareca cuenta con un proyecto y un contrato firmado que lo vincula a sus actividades actuales hasta finales del próximo Mundial de 2026.

El contrato que lo detiene

A pesar de su éxito en el mundo digital con “La Sustancia”, este vínculo contractual es el principal obstáculo para su retorno a las canchas. El argentino ha estructurado su vida profesional lejos del banquillo, priorizando su faceta como entrevistador y personalidad de internet.

Sin embargo, Lostaunau, quien mantiene comunicación diaria con el estratega, aseguró que no todo está cerrado. Una oferta irrechazable, tanto en el aspecto económico como en el deportivo, sería el único factor capaz de hacerlo dudar y romper su compromiso actual.

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¿Un regreso triunfal a Ate?

La directiva de Universitario busca tentar al técnico con un proyecto serio que lo motive a dejar de lado sus proyectos personales. El desafío de volver al club donde fue campeón en 2008 parece ser la única carta que podría convencerlo de volver a vestirse de gala como entrenador.

El hincha merengue permanece a la expectativa de esta negociación. El destino de Gareca se debate hoy entre cumplir su contrato vigente en los medios o aceptar el reto de devolverle el protagonismo a Universitario en la Liga 1.

👀🤔¿QUIÉN REEMPLAZARÍA A JAVIER RABANAL EN UNIVERSITARIO?



⌛️De confirmarse la salida de Javier Rabanal, @FrancoLostaunau y #BrunoCavassa evalúan el quién asumiría el cargo de DT en Universitario.@PanamericanaTV pic.twitter.com/xkEswb3dzm — TELEDEPORTES (@teledeportes_tv) April 20, 2026

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