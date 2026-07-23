Alianza Lima lo soñaba para competirle a Luis Advíncula, pero jugará en la Major League Soccer

Muchos en Alianza Lima esperaban la contratación de este jugador. Para darle competencia a Luis Advíncula. Pero confirmó su futuro en la MLS.

El armado del plantel para la temporada siempre genera expectativa en Matute, sobre todo cuando se busca potenciar puestos clave. En esa línea, la ilusión de los hinchas de Alianza Lima apuntaba a sumar un refuerzo de jerarquía por la banda derecha para pelear el puesto palmo a palmo con Luis Advíncula.

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No obstante, ese escenario ha quedado descartado. El futbolista en mención definirá su futuro lejos de la Liga 1 y mantendrá su carrera en el balompié internacional para asumir un nuevo reto profesional.

Kluiverth Aguilar se mantendrá en el extranjero. (Foto: X).

Todo acordado en el fútbol estadounidense

El carrilero peruano Kluiverth Aguilar cerró su etapa en Bélgica y continuará su recorrido en la Major League Soccer, donde vestirá la camiseta del Minnesota United. La información compartida por el periodista Carlos Benavente confirma que el acuerdo está sellado para su desembarco en la liga norteamericana.

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En este nuevo destino, el defensor completará la fase final de la rehabilitación tras la cirugía sufrida en el tendón de Aquiles a mediados de 2025. Los plazos médicos apuntan a que esté listo para reaparecer de manera oficial hacia el mes de noviembre.

“Luego de su paso por el fútbol belga, Kluiverth Aguilar tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. El lateral peruano continuará con la última etapa de su recuperación tras ser operado del tendón de Aquiles en junio de 2025 y su regreso a las canchas está previsto para noviembre”. — Informó el periodista Carlos Benavente.

Un nuevo comienzo en Norteamérica

Esta oportunidad en Estados Unidos le permitirá encarar el tramo decisivo de su puesta a punto en una liga competitiva y con infraestructura de primer nivel. Con la mira puesta en recuperar sensaciones dentro del campo, el joven carrilero prioriza asentarse en el exterior y afianzarse físicamente.

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Por su parte, la directiva de Alianza Lima tendrá que dar vuelta a la página y explorar otras opciones dentro del mercado de pases para potenciar la competencia interna en ese sector de la cancha. Era un sueño verlo al joven canterano, quien tiene mucho tiempo fuera del país.

DATOS CLAVE

Kluiverth Aguilar acordó su fichaje por el Minnesota United de la MLS estadounidense.

En junio de 2025 fue operado del tendón de Aquiles; su regreso será en noviembre.

Alianza Lima no lo fichará y deberá buscar otras opciones en el mercado.