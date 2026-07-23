Erick Noriega no jugó ante Bolívar y los hinchas de Gremio criticaron al DT: “¿Es burro o qué?”

Noriega no estuvo ni en el banco de suplentes ante Bolívar y los hinchas explotaron contra Luís Castro. El peruano fue muy nombrado por los hinchas.

Gremio no pudo en la altura de La Paz y perdió 3-2 ante Bolívar en el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El peruano Erick Noriega no estuvo convocado para este encuentro y, tras la derrota, los hinchas cuestionaron al entrenador Luis Castro por su ausencia.

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El conjunto brasileño lo jugó de igual a igual en la altura, pero el local se quedó con la victoria y la ventaja de cara al partido de vuelta en Brasil. La gran ausencia en el ‘Tricolor’ de Porto Alegre fue Erick Noriega, quien no fue parte de la convocatoria y esto generó muchas críticas contra el entrenador.

La actuación del mediocampo de Gremio no fue la mejor y esto provocó que muchos hinchas cuestionen a Luis Castro. Es que muchos fanáticos opinan que Leonel Pérez, quien juega en la posición de Erick Noriega, no está para ser titular en el equipo.

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Incluso, también hubo cuestionamientos a la zaga central, posición que Noriega también puede jugar y lo ha hecho en el equipo brasileño. Sin embargo, esto no ha ocurrido bajo la dirección técnica de Luis Castro.

Luis Castro, actual entrenador de Gremio (Getty Images).

No obstante, ahora, con este entrenador, el ‘Samurái’ pasó a ser hasta tercera o cuarta opción, de acuerdo a múltiples periodistas partidarios del club. En este sentido, se comenta mucho sobre la posible salida del futbolista de la Selección Peruana.

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Las críticas a Luis Castro por la ausencia de Erick Noriega

Los hinchas de Gremio no entienden cómo Erick Noriega no forma parte del equipo para este partido de Copa Sudamericana. Las críticas a Luis Castro han sido fuertes por elegir a Leonel Pérez y por considerar que el peruano debe tener su lugar, al menos, en la convocatoria.

“Nadie va a convencerme de que Noriega juega menos que Pérez“, “Noriega es el mejor primer volante de Gremio y se quedó en Porto Alegre” y “¿su técnico es burro o qué?” fueron algunos de los tantos comentarios y algunos con muchos insultos.

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Los cuestionamientos están a la vista para el entrenador, quien no confía en el futbolista peruano, todo lo contrario a los hinchas, que lo ven no sólo como un buen mediocampista sino hasta como una opción decente para la defensa central.

¿Cuándo vuelven a jugar Gremio y Bolívar?

Gremio y Bolívar jugarán el partido de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 el próximo jueves 30 de julio desde las 17:00 horas (de Lima, Perú). El ganador de la serie será rival de Sao Paulo en octavos de final.

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