A pocos días del duelo por la fecha 2 del Torneo Clausura, el brasileño recordó su paso por la 'U' y habló sobre el choque ante su exequipo.

Miguel Silveira, actual jugador de Cusco FC, se refirió al próximo enfrentamiento frente a Universitario de Deportes por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El mediocampista brasileño, que defendió la camiseta crema durante el Apertura, habló de lo especial que será medirse a su antiguo club y dejó en claro que espera hacerse presente en el marcador para cumplir con la conocida ‘ley del ex’.

Miguel Silveira quiere anotar ante la ‘U’

En diálogo con los medios, el brasileño de 23 años resaltó el nivel del plantel de Cusco FC y sostuvo que intentarán sorprender a Universitario como visitantes para continuar avanzando en la tabla y acercarse a los primeros puestos del Torneo Clausura.

“Tenemos un gran plantel. Cuando estuve en Universitario me tocó enfrentar a Cusco FC y siempre me pareció un equipo con muchas condiciones y muy buenos jugadores. Vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los más grandes del país, pero nosotros iremos a dar todo lo que tenemos. Siempre imagino poder marcar un gol y ojalá pueda hacerlo en el Monumental”, señaló.

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Cabe recordar que, Silveira se incorporó al elenco de Ate a inicios de esta temporada como uno de los fichajes para pelear por el tetracampeonato. Sin embargo, el volante solo disputó 11 encuentros y marcó un tanto.

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?

Universitario de Deportes se verá las caras con Cusco FC este viernes 24 de julio a partir de las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura.

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Los ‘merengues’ afrontan el compromiso luego de vencer 2-1 a ADT en su estreno, mientras que el conjunto dirigido por Javier Rabanal llega motivado tras imponerse por 4-1 sobre Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVES

El brasileño Miguel Silveira jugará con Cusco FC ante su exequipo Universitario.

Universitario enfrentará a Cusco FC este viernes 24 de julio en el Monumental.

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