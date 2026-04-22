Debuta Jorge Araujo: alineaciones titulares para Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes juega este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental U Marathon ante Deportivo Garcilaso por el partido pendiente correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Se trata de un partido en medio del caos dentro del conjunto crema por el reciente despido del director técnico Javier Rabanal. Ante el conjunto cusqueño, dirige el interino Jorge ‘Coco’ Araujo.
Las derrotas ante Coquimbo Unido (2-0 por Copa Libertadores) y ante FBC Melgar (2-1 por el Clausura) marcaron el final del ciclo de Javier Rabanal, cuestionado por el hincha ‘merengue’. La falta de convencimiento del plantel tampoco ayudó para que pudiera cambiar la imagen y se terminó por despedirlo en las últimas horas.
El comunicado del despido de Javier Rabanal (Oficial).
Así, ante Deportivo Garcilaso, dirige el técnico interino Jorge Araujo, mientras se espera una definición por el reemplazo oficial de Rabanal. En este sentido, hay una búsqueda de parte de la administración y la dirección deportiva, pero la confianza la tiene, por ahora, el ‘Coco’.
La ‘U’ busca un triunfo para cortar esta mini racha negativa y ubicarse a cinco puntos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas (éste último juega ante Cienciano este jueves). Del lado del ‘Rico Garci’, Sebastián Domínguez dirige su cuarto partido y quiere su segundo triunfo, además de la recuperación, tras la derrota ante Sport Huancayo.
Alineación titular de Universitario
- Miguel Vargas
- Caín Fara
- Williams Riveros
- Anderson Santamaría
- Andy Polo
- José Carabalí
- Horacio Calcaterra
- Jesús Castillo
- Jairo Concha
- Edison Flores
- Álex Valera
- DT: Jorge ‘Coco’ Araujo
Universitario nombró a su entrenador luego de cortar el proceso de Javier Rabanal: “El técnico es…”
Alineación titular de Deportivo Garcilaso
- Patrick Zubczuk
- Erick Canales
- Agustín Gómez
- Horacio Benincasa
- Orlando Núnez
- Carlos Ramos
- Kevin Sandoval
- Beto Da Silva
- Agustín González
- José Luis Sinisterra
- Christopher Olivares
- DT: Sebastián Domínguez
¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso?
El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputa este miércoles 22 de abril desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental U Marathon, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Se podrá ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play.
Datos claves
- Universitario y Deportivo Garcilaso juegan el 22 de abril a las 20:30 por L1MAX.
- Despido de Javier Rabanal en Universitario tras perder ante Coquimbo Unido y FBC Melgar.
- Jorge Araujo asume como técnico interino de Universitario por el Torneo Apertura 2026.