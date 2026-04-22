Debuta Jorge Araujo: alineaciones titulares para Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes juega este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental U Marathon ante Deportivo Garcilaso por el partido pendiente correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Se trata de un partido en medio del caos dentro del conjunto crema por el reciente despido del director técnico Javier Rabanal. Ante el conjunto cusqueño, dirige el interino Jorge ‘Coco’ Araujo.

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Las derrotas ante Coquimbo Unido (2-0 por Copa Libertadores) y ante FBC Melgar (2-1 por el Clausura) marcaron el final del ciclo de Javier Rabanal, cuestionado por el hincha ‘merengue’. La falta de convencimiento del plantel tampoco ayudó para que pudiera cambiar la imagen y se terminó por despedirlo en las últimas horas.

El comunicado del despido de Javier Rabanal (Oficial).

Así, ante Deportivo Garcilaso, dirige el técnico interino Jorge Araujo, mientras se espera una definición por el reemplazo oficial de Rabanal. En este sentido, hay una búsqueda de parte de la administración y la dirección deportiva, pero la confianza la tiene, por ahora, el ‘Coco’.

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La ‘U’ busca un triunfo para cortar esta mini racha negativa y ubicarse a cinco puntos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas (éste último juega ante Cienciano este jueves). Del lado del ‘Rico Garci’, Sebastián Domínguez dirige su cuarto partido y quiere su segundo triunfo, además de la recuperación, tras la derrota ante Sport Huancayo.

Alineación titular de Universitario

Miguel Vargas

Caín Fara

Williams Riveros

Anderson Santamaría

Andy Polo

José Carabalí

Horacio Calcaterra

Jesús Castillo

Jairo Concha

Edison Flores

Álex Valera

DT: Jorge ‘Coco’ Araujo

Alineación titular de Deportivo Garcilaso

Patrick Zubczuk

Erick Canales

Agustín Gómez

Horacio Benincasa

Orlando Núnez

Carlos Ramos

Kevin Sandoval

Beto Da Silva

Agustín González

José Luis Sinisterra

Christopher Olivares

DT: Sebastián Domínguez

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¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputa este miércoles 22 de abril desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental U Marathon, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Se podrá ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play.

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