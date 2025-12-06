Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¡Silencio en Matute! Martín Távara anotó de penal en menos de 10 minutos y Sporting Cristal lo gana

Martín Távara pone adelante en el marcador a Sporting Cristal de forma sorpresiva en Matute.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Martín Távara celebrando.
© Captura L1 MaxMartín Távara celebrando.

Emocionante comienzo del partido por el Play Off para la Copa Libertadores. En este caso jugando en Matute, Martín Távara no perdonó y en menos de 10 minutos puso a ganar a los visitantes. Gran comienzo del cuadro del Rímac que llegó para no especular, sino buscar meterse en la siguiente ronda de esta eliminatoria.

Publicidad

Tan solo iban cinco minutos del primer tiempo cuando se dio una contra para el cuadro de Sporting Cristal. Con la gran velocidad de Maxloren Castro inició esta acción que terminó dentro del área con un remate de Ian Wisom, que para buena suerte de los visitantes, impactó en la mano de Jesús Castillo. Inmediatamente el árbitro del partido pitó penal y no hubo revisión en el VAR.

Si bien los jugadores de Alianza Lima intentaron persuadir a Kevin Ortega de no cobrar, el árbitro la tenía muy clara. Por lo que solo quiso esperar la confirmación del Video Arbitraje para que puedan dar el OK. Terminando justo en decidirse que se termine cobrando.

En este caso, Martín Távara se volvió a parar en el punto penal y fue el que terminó ejecutando la falta. Esta vez el mediocampista terminó ejecutando un remate cruzado, engañando nuevamente a Guillermo Viscarra, el golero boliviano se tiró al palo contrario. Silenciando todo el estadio de Matute antes de los 10 minutos.

Publicidad

Así fue el gol de Martín Távara:

Tweet placeholder
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
¡Celebra Sporting Cristal! Martín Távara pone el 1-0 ante Alianza Lima en el Nacional
Liga 1

¡Celebra Sporting Cristal! Martín Távara pone el 1-0 ante Alianza Lima en el Nacional

El posible 11 de Alianza Lima para enfrentar a UTC
Alianza Lima

El posible 11 de Alianza Lima para enfrentar a UTC

Bolivia perdió 2-0 ante Corea del Sur y destruyeron a Guillermo Viscarra por la derrota
Futbol Internacional

Bolivia perdió 2-0 ante Corea del Sur y destruyeron a Guillermo Viscarra por la derrota

Alianza Lima inició charlas de renovación por tres jugadores
Alianza Lima

Alianza Lima inició charlas de renovación por tres jugadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo