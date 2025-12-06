¡Silencio en Matute! Martín Távara anotó de penal en menos de 10 minutos y Sporting Cristal lo gana

Emocionante comienzo del partido por el Play Off para la Copa Libertadores. En este caso jugando en Matute, Martín Távara no perdonó y en menos de 10 minutos puso a ganar a los visitantes. Gran comienzo del cuadro del Rímac que llegó para no especular, sino buscar meterse en la siguiente ronda de esta eliminatoria.

Tan solo iban cinco minutos del primer tiempo cuando se dio una contra para el cuadro de Sporting Cristal. Con la gran velocidad de Maxloren Castro inició esta acción que terminó dentro del área con un remate de Ian Wisom, que para buena suerte de los visitantes, impactó en la mano de Jesús Castillo. Inmediatamente el árbitro del partido pitó penal y no hubo revisión en el VAR.

Si bien los jugadores de Alianza Lima intentaron persuadir a Kevin Ortega de no cobrar, el árbitro la tenía muy clara. Por lo que solo quiso esperar la confirmación del Video Arbitraje para que puedan dar el OK. Terminando justo en decidirse que se termine cobrando.

En este caso, Martín Távara se volvió a parar en el punto penal y fue el que terminó ejecutando la falta. Esta vez el mediocampista terminó ejecutando un remate cruzado, engañando nuevamente a Guillermo Viscarra, el golero boliviano se tiró al palo contrario. Silenciando todo el estadio de Matute antes de los 10 minutos.

Así fue el gol de Martín Távara: