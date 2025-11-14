Bolivia perdió 2-0 ante Corea del Sur y destruyeron a Guillermo Viscarra por la derrota: “No es arquero de Selección”

Con tantos de Son Heung-Min y Cho Gue-Sung, Bolivia perdió 2-0 frente a Corea del Sur en un amistoso de la fecha FIFA disputado en el Estadio Internacional de Daejeon. Tras el partido, hinchas del país altiplano emitieron fuertes comentarios sobre el portero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra.

Hinchas de Bolivia arremetieron contra Guillermo Viscarra

El equipo dirigido por Óscar Villegas no logró mantener el equilibrio durante los 90 minutos, lo que permitió al conjunto asiático asegurar la victoria sobre el final del encuentro.

Sobre los goles que recibió la ‘Verde’, varios hinchas se pronunciaron en redes sociales y arremetieron contra el nivel mostrado por ‘Billy’, quien arrancó de titular ante la ausencia de Carlos Lampe.

“Viscarra no sale del área chica, no es arquero de selección“, “Mmm un poquito flojo esa estirada de Viscarra”, “Viscarra no sabe salir, no habla a sus defensas, no sé porque insisten..” y “Para mi no midio bien Viscarra”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Viscarra volvió a atajar para Bolivia ante Corea del Sur

Cabe resaltar que, luego de varios partidos, Guillermo Viscarra volvió a ser titular con la Selección de Bolivia, esta vez en un amistoso de la fecha FIFA. Aunque el portero no tuvo su mejor actuación, se espera que Villegas lo tenga en cuenta nuevamente como titular para el próximo compromiso en Asia.

Alineación titular de Bolivia ante Corea del Sur (Difusión).

Sin embargo, esto estaría en duda, ya que Carlos Lampe ya se unió a la concentración y lo más probable es que sea él quien inicie acciones frente a Japón. Recordemos que, el guardameta de Bolívar viajó días después debido a que su equipo lo liberó tarde.

¿Cuándo juega Bolivia vs. Japón?

Después de la derrota frente a Corea del Sur, Bolivia retomará la acción en su gira por Asia enfrentando a Japón el próximo martes 18 de noviembre. Dicho partido se jugará a las 05:15 horas de Perú en el Estadio Nacional de Tokio.

DATOS CLAVES

Bolivia perdió 2-0 frente a Corea del Sur en un partido amistoso de la Fecha FIFA disputado en el Estadio Internacional de Daejeon.

Los goles de Corea del Sur fueron anotados por Son Heung-Min y Cho Gue-Sung.