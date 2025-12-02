¡Celebra Sporting Cristal! Martín Távara pone el 1-0 ante Alianza Lima en el Nacional

El cuadro de Sporting Cristal comenzó ganando en el Estadio Nacional contra Alianza Lima. Mediante el VAR se analizó una jugada dentro del área que terminó siendo cobrada por el juez central. Haciendo que la ilusión sea del cuadro ‘celeste’ por un momento en el partido.

A los 65 minutos el juez es advertido por el VAR que había una situación polémica dentro del área de Alianza. Para lo cual el árbitro Micke Palomino termina viendo la revisión de la jugada, en un comienzo se tomaba como posible tarjeta roja. Pero siendo una acción dentro del área, lo más lógico fue que terminó cobrando la falta sin expulsar a Jesús Castillo.

Tras cobrar la falta, muchos pensaron que el que terminaría cobrando sería Vizeu por el gol que falló. Pero en realidad el que tomó el balón fue Martín Távara, quien no sintió ningún temor al estar frente a Guillermo Viscarra que es uno de los que sabe lo que es atajar desde el punto penal. No obstante, en esta jugada el de Cristal definió muy bien, engañando por completo al boliviano.

Así fue el gol de Martín Távara:

La alegría no duró mucho en Sporting Cristal

Lastimosamente para las aspiraciones de Sporting Cristal, la alegría no duraría mucho. El cuadro de Alianza con el marcador en contra salió con todo en busca del empate, comenzaron ha darse buenas oportunidades y mediante el balón parado intentaron llegar al empate. Siendo su principal arma los tiros libre que por muy poco no llegaron a ingresar.

Pero tuvo que ser Hernán Barcos el héroe una vez más en este juego, el ‘pirata’ que viene siendo suplente en el cuadro ‘Blanquiazul’ ingresó desde el banco y en un balón detenido apareció dentro del área para anotar el 1-1. Remate preciso para superar a un Diego Enríquez que no pudo hacer nada para evitar el tanto que deja la serie abierta.

¿Qué pasa si Alianza Lima y Sporting Cristal empatan en la vuelta?

Se viene un juego más, definición en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ el próximo sábado 6 de diciembre desde las 20:00 horas de Perú. Encuentro de vuelta que terminará por definir quien se queda como Perú 4 y cual sigue peleando en estos Play Off.

En caso que se mantenga empatada la serie, sea por cualquier resultado que los empareje, entonces terminarán definiendo su pase en la tanda de penales.

Datos Claves

Martín Távara anotó de penal tras revisión del VAR a los 65 minutos.

Hernán Barcos marcó el 1-1 definitivo tras ingresar desde el banco de suplentes.

La llave se definirá por penales si persiste el empate el 6 de diciembre.

