Guillermo Viscarra fue uno de los futbolistas de Alianza Lima que tuvo participación con su selección durante la fecha FIFA de noviembre. Su último partido fue en Corea del Sur donde fue derrota de Bolivia por 2-0. A pesar del largo viaje desde aquel país hasta Perú, el ‘Billy’ se sostendrá como titular en el arco de los ‘Blanquiazules’ para la última fecha del Torneo Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima tendrá participación importante en la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 donde recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva a UTC, que está en plena pelea por no descender en un mano a mano con Ayacucho FC. En tanto, los ‘Íntimos’ deben ganar para soñar con el segundo puesto de la Tabla Acumulada y evitar a Sporting Cristal en la semifinal del Playoff.

Por eso, ante la necesidad, Néstor Gorosito no dudó y cuenta con Guillermo Viscarra en el arco para enfrentar a UTC. Forma parte de la convocatoria y no tendrá problemas para seguir siendo titular. Esto lo diferencia de otros futbolistas como, por ejemplo, los que estuvieron con la Selección Peruana, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, quienes no estarán en la alineación.

Guillermo Viscarra, de Corea del Sur al arco de Alianza Lima

Viscarra ha sido muy agradecido con su estadía con la Selección de Bolivia en Corea del Sur. De hecho, se viralizó una publicación suya en redes sociales donde agradeció al país por el buen recibimiento para él y todos sus compañeros de ‘La Verde’.

Publicidad

Publicidad

“¡Gracias Corea por la cálida bienvenida, la gran hospitalidad y el ambiente increíble!“, escribió en su cuenta de Instagram. Su publicación llamó la atención, ya que no muchos futbolistas tienen este tipo de gestos.

ver también “Negociaciones avanzadas”; el refuerzo desde Venezuela que Alianza Lima tendría listo de cara al 2026

‘Billy’ Viscarra fue titular en los dos partidos de Bolivia en Asia. Recibió tres goles ante Japón (3-0) y otros dos ante Corea del Sur (2-0). Para ‘La Verde’, más allá de las derrotas, este tipo de partidos les permite sumar rodaje, con vistas al repechaje intercontinental en marzo de 2026.

Publicidad

Publicidad

Tras estos dos partidos, el arquero de 32 años retornó a Perú y se puso rápidamente a disposición de Alianza Lima. Por eso, Néstor Gorosito lo pondrá como titular en un partido donde el equipo se juega algo importante con vistas a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La alineación titular de Alianza Lima para enfrentar a UTC

Con la presencia de su arquero titular, Alianza Lima, de todas maneras, mete cambios importantes para el duelo ante UTC. No jugarán Renzo Garcés, Sergio Peña ni Kevin Quevedo, por lo que se presumen los ingresos de Gianfranco Chávez, Pablo Ceppelini y Alan Cantero.

De esta manera, la alineación titular de los ‘Íntimos’ tiene a Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES