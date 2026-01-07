Roberto Mosquera definió su futuro y vuelve a la Liga 1 con un movimiento que no pasa desapercibido. El experimentado entrenador peruano será el nuevo director técnico de Sport Huancayo para la temporada 2026, club al que regresa tras más de una década, luego de su primer paso entre 2010 y 2011.

La decisión marca el retorno de uno de los técnicos más exitosos del fútbol peruano a un banquillo que conoce bien. Mosquera llega con la misión de devolver protagonismo al ‘Rojo Matador’ y consolidarlo como un equipo competitivo, especialmente en la altura, donde Huancayo suele hacerse fuerte.

El peso de su currículum respalda la apuesta. Roberto Mosquera ha sido campeón nacional con Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Binacional, logrando títulos con estilos y planteles muy distintos, una prueba clara de su capacidad para adaptarse y construir equipos ganadores.

Su regreso genera expectativa porque Mosquera no solo aporta resultados, sino también una identidad de juego reconocible, basada en orden táctico, buen trato del balón y competitividad. En un torneo cada vez más exigente, su presencia eleva automáticamente el nivel del proyecto deportivo de Sport Huancayo.

Roberto Mosquera será nuevo entrenador de Sport Huancayo. (Foto: X)

Roberto Mosquera firmó con Sport Huancayo

Roberto Mosquera será nuevo entrenador de Sport Huancayo para la temporada 2026 de la Liga 1. El técnico tendrá la gran responsabilidad de devolverle el brillo que el ‘Rojo Matador’ perdió en las últimas temporadas.

Así, la Liga 1 2026 suma un nombre pesado en los banquillos. Roberto Mosquera vuelve al ruedo, a una plaza donde ya dejó huella, con la experiencia de campeón y el desafío de demostrar que aún puede marcar diferencias.

Roberto Mosquera cuando era entrenador de Sport Huancayo. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos títulos tiene Roberto Mosquera?

Roberto Mosquera ganó títulos de la Liga 1 con Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Binacional.

¿Cuántos años tiene Roberto Mosquera?

Roberto Mosquera tiene 69 años, es peruano y ha ganado títulos tanto como jugador y como entrenador.

