Julio César Uribe aclaró el futuro de Roberto Mosquera: “Estamos todos siendo evaluados”

El director deportivo de Sporting Cristal habló sobre los rumores sobre una posible despido de Roberto Mosquera ante un mal resultado ante Los Chankas. ¿Qué dijo?

Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, rompió el silencio en medio del mal momento del equipo dirigido por Roberto Mosquera. Luego de la derrota 1-0 ante Sport Boys en el Callao, surgieron rumores de un posible despido del entrenador en caso de no lograr un buen resultado en el próximo partido ante Los Chankas en el Alberto Gallardo.

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En una entrevista con Exitosa Deportes, Uribe descartó que Roberto Mosquera tenga un ultimátum en caso de un mal partido ante Chankas. “No, no existe ese condicionamiento. Es un poco aclarar algunas declaraciones que, a veces, los famosos fakes o haters inventan y generan interpretaciones que podrían llevarte a una ruptura equivocada de partes“, aclaró.

“El contrato de Roberto (Mosquera) es hasta fin de año con un objetivo y evaluaremos, como lo estamos todos siendo evaluados, para ver qué es lo que puede continuar el próximo año y qué no“, explicó Uribe sobre la situación de Mousquera.

🔴🔵 #ExitosaDeportes ⚽⚽ | En diálogo con Exitosa, el director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, desmintió la versión de que se haya realizado una reunión para darle un ultimátum a Roberto Mosquera si no gana este fin de semana a Los Chankas. Precisó que el… pic.twitter.com/NQhDJtYGnM — Exitosa Noticias (@exitosape) September 1, 2026

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De cualquier manera, los malos resultados en el ciclo actual de Sporting Cristal podrían llevar a que, a fin de año, se tomen decisiones importantes no sólo del entrenador sino también de parte del plantel actual.

¿Julio César Uribe piensa en renunciar?

Durante la entrevista, además del caso de Roberto Mosquera, Julio César Uribe habló de su situación ante la consulta que recibió desde los entrevistadores. ¿Dejaría su cargo en caso de no lograr los objetivos a fin de año?

“Pero, ¿por qué tendría yo que pensar en algo que estoy tratando de alcanzar? Yo creo ser inteligente, y no tengo por qué pensar en la parte mala de lo que pueda venir. Siempre me he desarrollado pensando en la parte buena y creo que he logrado cosas“, manifestó.

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🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | En diálogo con Exitosa, el director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, descartó que esté pensando en renunciar a su cargo en el cuadro celeste de no conseguir los objetivos a fin de año. Desde su perspectiva, ha conseguido cosas buenas y… pic.twitter.com/F6c4lxgK4A — Exitosa Noticias (@exitosape) September 1, 2026

Sporting Cristal es el peor equipo visitante de la Liga 1 en 2026

Sporting Cristal no ha podido hacerse fuerte como visitante, todo un síntoma de su mal rendimiento en esta Liga 1 durante 2026. Según las estadísticas oficiales del torneo, es el peor equipo en condición de visita: ganó un solo partido (fue en la fecha 3 del Torneo Apertura ante Juan Pablo II por 2-0), empató tres y perdió nueve en 13 encuentros. Por lo cual, sólo sumó 6 de los 39 posibles fuera de casa.

Un dato llamativo y que expone aún más a los ‘Celestes’: en la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, el único equipo que no ganó como visitante fue Sporting Cristal. Todos los partidos de esta jornada tuvieron triunfos del equipo de visita y no hubo empates.

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