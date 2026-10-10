Sport Boys vs. Alianza Atletico: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 11 de la Liga 1

Sport Boys recibe a Alianza Atletico este domingo 11 de octubre por la 11ª jornada de la Liga 1.
Sport Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alianza Atletico tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Movistar Deportes, Movistar Play, Liga1 Play, TV 360
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Sport Boys empató 1-1 como visitante ante Melgar. El conjunto marcha 8° con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo Garcilaso.
Alianza Atletico viene de ganar 2-1 como local ante Comerciantes Unidos. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Atletico Grau.
El historial entre Sport Boys y Alianza Atletico
Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentaron 41 veces en los últimos años: 9 triunfos de Sport Boys, 17 de Alianza Atletico y 15 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/10/2026
|Alianza Atletico vs. Sport Boys
|3-0
|Copa LFP-FPF
|27/09/2026
|Sport Boys vs. Alianza Atletico
|2-5
|Copa LFP-FPF
|19/04/2026
|Alianza Atletico vs. Sport Boys
|0-1
|Liga 1
|16/11/2025
|Sport Boys vs. Alianza Atletico
|0-1
|Liga 1
|12/07/2025
|Alianza Atletico vs. Sport Boys
|1-0
|Liga 1
|24/08/2024
|Alianza Atletico vs. Sport Boys
|2-0
|Liga 1
|31/03/2024
|Sport Boys vs. Alianza Atletico
|0-0
|Liga 1
|25/06/2023
|Alianza Atletico vs. Sport Boys
|1-2
|Liga 1
|26/03/2023
|Sport Boys vs. Alianza Atletico
|0-1
|Liga 1
|06/10/2022
|Sport Boys vs. Alianza Atletico
|2-0
|Liga 1
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Movistar Deportes, Movistar Play, Liga1 Play y TV 360.
- Sport Boys suma 18 puntos en el torneo.
- Alianza Atletico suma 19 puntos en el torneo.