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Liga 1

Sport Boys vs. Alianza Atletico: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 11 de la Liga 1

Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Boys vs. Alianza Atletico, Liga 1
Sport Boys vs. Alianza Atletico, Liga 1

Sport Boys recibe a Alianza Atletico este domingo 11 de octubre por la 11ª jornada de la Liga 1.

Sport Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alianza Atletico tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Perú: 15:30 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • Perú: Movistar Deportes, Movistar Play, Liga1 Play, TV 360

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Sport Boys empató 1-1 como visitante ante Melgar. El conjunto marcha 8° con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo Garcilaso.

Alianza Atletico viene de ganar 2-1 como local ante Comerciantes Unidos. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Atletico Grau.

El historial entre Sport Boys y Alianza Atletico

Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentaron 41 veces en los últimos años: 9 triunfos de Sport Boys, 17 de Alianza Atletico y 15 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/10/2026Alianza Atletico vs. Sport Boys3-0Copa LFP-FPF
27/09/2026Sport Boys vs. Alianza Atletico2-5Copa LFP-FPF
19/04/2026Alianza Atletico vs. Sport Boys0-1Liga 1
16/11/2025Sport Boys vs. Alianza Atletico0-1Liga 1
12/07/2025Alianza Atletico vs. Sport Boys1-0Liga 1
24/08/2024Alianza Atletico vs. Sport Boys2-0Liga 1
31/03/2024Sport Boys vs. Alianza Atletico0-0Liga 1
25/06/2023Alianza Atletico vs. Sport Boys1-2Liga 1
26/03/2023Sport Boys vs. Alianza Atletico0-1Liga 1
06/10/2022Sport Boys vs. Alianza Atletico2-0Liga 1

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
  • Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Movistar Deportes, Movistar Play, Liga1 Play y TV 360.
  • Sport Boys suma 18 puntos en el torneo.
  • Alianza Atletico suma 19 puntos en el torneo.
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