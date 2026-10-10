Sport Boys vs. Alianza Atletico: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 11 de la Liga 1

Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Boys recibe a Alianza Atletico este domingo 11 de octubre por la 11ª jornada de la Liga 1.

Sport Boys llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alianza Atletico tratará de dar el golpe.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play, Liga1 Play, TV 360

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Sport Boys empató 1-1 como visitante ante Melgar. El conjunto marcha 8° con 18 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo Garcilaso.

Publicidad

Alianza Atletico viene de ganar 2-1 como local ante Comerciantes Unidos. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Atletico Grau.

El historial entre Sport Boys y Alianza Atletico

Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentaron 41 veces en los últimos años: 9 triunfos de Sport Boys, 17 de Alianza Atletico y 15 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/10/2026 Alianza Atletico vs. Sport Boys 3-0 Copa LFP-FPF 27/09/2026 Sport Boys vs. Alianza Atletico 2-5 Copa LFP-FPF 19/04/2026 Alianza Atletico vs. Sport Boys 0-1 Liga 1 16/11/2025 Sport Boys vs. Alianza Atletico 0-1 Liga 1 12/07/2025 Alianza Atletico vs. Sport Boys 1-0 Liga 1 24/08/2024 Alianza Atletico vs. Sport Boys 2-0 Liga 1 31/03/2024 Sport Boys vs. Alianza Atletico 0-0 Liga 1 25/06/2023 Alianza Atletico vs. Sport Boys 1-2 Liga 1 26/03/2023 Sport Boys vs. Alianza Atletico 0-1 Liga 1 06/10/2022 Sport Boys vs. Alianza Atletico 2-0 Liga 1

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

Sport Boys y Alianza Atletico se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1. El partido se transmitirá por Movistar Deportes , Movistar Play , Liga1 Play y TV 360 .

, , y . Sport Boys suma 18 puntos en el torneo.

suma 18 puntos en el torneo. Alianza Atletico suma 19 puntos en el torneo.