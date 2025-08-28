Sporting Cristal indignado: la denuncia que pone en la mira a Universitario y a la Liga 1

Sporting Cristal no tardó en levantar su voz de protesta contra la Liga 1. Sacando un fuerte comunicado luego de conocerse la programación de la fecha 10 del Torneo Clausura, el cuadro celeste señaló que hay “irregularidades” sobre la designación de local de algunos clubes y sus rivales.

Todo esto sucedió luego que la Liga 1 hiciera oficial la programación de la fecha 10 del Torneo Clausura. En ella se observa que UTC jugará de local ante Universitario en Trujillo y no así en la ciudad de Cajabamba, como sí lo había hecho ante Alianza Lima.

Esto significa que Universitario no tendrá como rival a la altura a la hora de enfrentar a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura. Así lo dejó en claro Sporting Cristal en un fuerte comunicado partiendo del concepto de esclarecer los factores excepcionales que justifican un cambio de localía.

“Sporting Cristal reitera su profunda preocupación por las distorsiones reglamentarias que afectan la equidad competitiva en la Liga 1. Cuestionamos lo establecido en el artículo 68.2, literal b) del Reglamento de la Liga 1, el cual autoriza que clubes actúen como locales en regiones distintas a su sede habitual por razones de “alto riesgo” o aforo. Esto desnaturaliza el concepto de localía y por ende afecta la justicia deportiva y debilita la legitimidad del campeonato”, apuntó Sporting Cristal en un comunicado de último minuto.

Comunicado de Sporting Cristal contra la Liga 1. (Foto: Sporting Cristal)

¿La Liga 1 favorece a Universitario en la programación de partidos?

La Liga 1 ha tenido decisiones que han provocado el reclamo de otros clubes respecto a la programación de los partidos de Universitario. Sin ir muy lejos, Alianza Lima enfrentó a UTC en la altura de Cajabamba, pero Universitario jugará ante UTC en Trujillo.

Ante esto, nace una incertidumbre más al saber cuál fue el criterio de la Liga 1 al negarle a UTC enfrentar a Alianza Lima en Trujillo, mientras que sí le permite jugar ante Universitario en Trujillo, lejos de la altura de Cajabamba.

¿Contra quién juega Universitario?

Universitario jugará ante Melgar en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido se dará el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 PM en el estadio Monumental de la UNSA.

¿Cuántos puntos tiene Universitario?

Al término de la fecha 7 del Torneo Clausura, Universitario es líder con 15 puntos tras siete partidos jugados. De cerca, Sporting Cristal es segundo con 14, Cusco y Deportivo Garcilaso son tercero y cuarto con 13.