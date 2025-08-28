¿Universitario ya es campeón? La ventaja inesperada que lo acerca al título del Torneo Clausura

Los hinchas de Universitario están a la expectativa de que se coronen ganadores del Torneo Clausura y, de forma automática, campeones de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Si esto llega a suceder, los merengues habrán logrado otro tricampeonato para el festejo de sus fanáticos.

Publicidad

Publicidad

Ahora, si bien faltan todavía muchas fechas para conocer al ganador del Torneo Clausura, lo cierto es que Universitario tiene una gran ventaja. Además de ser líder con 15 puntos tras siete partidos jugadores, los merengues cuentan con una situación a su favor.

Así lo explicó el periodista Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX. El hombre de prensa recalcó que Universitario se mide ante Melgar en Arequipa la próxima fecha, pero que luego tiene seis partidos en el llano, situación que le da ventaja.

“Universitario va a jugar ante UTC en Trujillo. Después tiene a Cusco, Sullana, Juan Pablo II, Cristal y ante Ayacucho: son seis partidos en el llano”, explicó el periodista Gustavo Peralta sobre los partidos que tiene que afrontar Universitario en el llano por el resto del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Universitario será campeón de la Liga 1 2025?

Universitario tiene la primera opción de ser campeón de la Liga 1 2025 pues consiguió el Torneo Apertura. Además, tras siete fechas del Torneo Clausura, el cuadro crema es primero. Entonces, si gana el Torneo Clausura, automáticamente se coronará con el campeonato nacional.

Hay que mencionar que si Universitario gana el Torneo Clausura, y automáticamente se convierte en campeón nacional de la Liga 1, habrá conseguido el tricampeonato. Es decir, logrará ser campeón en tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras sus duras declaraciones, el gesto de Universitario con Edison Flores para apoyarlo y acompañarlo

¿Cuántos puntos tiene Universitario?

Al término de la fecha 7 del Torneo Clausura, Universitario es líder con 15 puntos tras siete partidos jugados. De cerca, Sporting Cristal es segundo con 14, Cusco y Deportivo Garcilaso son tercero y cuarto con 13.

ver también La llamativa razón por la que Facundo Callejo no llegaría a Universitario de cara al 2026: “La relación no…”

¿Contra quién juega Universitario?

Universitario jugará ante Melgar en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido se dará el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 PM en el estadio Monumental de la UNSA.

Encuesta¿Universitario será campeón del Torneo Clausura? ¿Universitario será campeón del Torneo Clausura? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad