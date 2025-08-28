Universitario pidió sanción inmediata a cuatro integrantes de Alianza Lima tras polémicos gestos en el clásico

Luego de algunos días de haberse disputado el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el cuadro ‘merengue’ ha dado que hablar fuera del campo.

Según se conoció, la institución presentó un reclamo formal ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol, solicitando sanciones contra cuatro integrantes del club ‘íntimo’ por conductas inapropiadas en el estadio Monumental.

La acción ha generado repercusión entre los hinchas y añade tensión a la ya encendida rivalidad entre ambos equipos.

Universitario pidió sancionar a 4 miembros de Alianza Lima

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la ‘U’ ha solicitado oficialmente a la Comisión Disciplinaria de la FPF que se tomen medidas contra Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordóñez y Giacomo Scerpella por lo ocurrido en el último clásico.

Ahora, será el turno del órgano disciplinario de evaluar el caso, mientras se espera el descargo correspondiente por parte del elenco ‘blanquiazul’.

“Ante la Comisión de Disciplina de la FPF, Universitario ha pedido sanciones para Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordóñez y Giacomo Scerpella. Pensaron que uno era Franco Navarro Junior, pero corrigieron. La ‘U’ en sus argumentos señala casos que se han dado en la Liga 1 y señalan que la Comisión debe actuar de la misma manera como con ellos”, señaló el comunicador en L1 Max.

La postura de Alianza Lima

En Alianza Lima ya están al tanto del pedido presentado por Universitario ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. La institución de La Victoria esperará recibir la notificación oficial para poder preparar su defensa y así, buscar evitar posibles sanciones contra los miembros involucrados en la denuncia.

“Imaginan e intuyen que va a llegar en cualquier momento. Van a ver qué dicen y tendrán su plazo para responder”, expresó Ana Lucía Rodríguez.

