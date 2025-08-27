Es tendencia:
Tras sus duras declaraciones, el gesto de Universitario con Edison Flores para apoyarlo y acompañarlo

Desde Universitario tomaron una postura muy importante luego de lo dicho por Edison Flores el día de hoy. ¿De qué se trata esta situación?

Por Renato Pérez

Edison Flores con camiseta de Universitario.
Edison Flores con camiseta de Universitario.

El día de hoy se pudo conocer un lado mucho más humano y sentimental de Edison Flores. No siempre se sabe cómo son las sensaciones de los futbolistas fuera de los campos de juego ni cómo reaccionan a situaciones de la vida misma y en esta ocasión fue el atacante de Universitario de Deportes quien evidenció algunos inconvenientes que lo vienen perjudicando desde varios aspectos.

En una reciente conversación con el programa ‘Doble Punta‘, el popular ‘Orejas‘ manifestó lo siguiente: “Me toca el giro de recuperar mi confianza. Me toca levantarme y ya estar. Hace buen tiempo he perdido mi confianza, pero yo he seguido. A veces quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo. Me ha quitado tranquilidad mi tema familiar. Lo estoy llevando con la ayuda externa”.

No podemos perder de vista que en los últimos meses se pudo conocer que Edison Flores hizo oficial su separación de Ana Siucho, con quien estaba casado y tiene dos hijas. Claramente, una situación como tal debilita distintas situaciones personales y profesionales, con lo cual ahora incluso desde Universitario de Deportes se pronunciaron para emitir un mensaje hacia uno de sus referentes.

Fuente: Instagram
Fuente: Instagram

¿Cuál fue el gesto de Universitario para apoyar a Edison Flores?

“Nunca dejes de creer”; fue el conciso y a la vez contundente mensaje que compartió Universitario de Deportes a través de sus redes sociales. Acompañado de fotografías en donde se puede ver al atacante crema en sus inicios y como campeón nacional, desde la institución merengue respaldan el momento de su canterano y demuestran un apoyo incondicional al momento que atraviesa.

Tweet placeholder
Y es que no podemos perder de vista que durante las últimas jornadas del Torneo Clausura 2025 y de la Copa Libertadores, la presencia del ‘Orejas’ en Universitario de Deportes ha sido duramente cuestionada por su nivel mostrado en el campo de juego. Es más, algunos hinchas incluso lo quieren fuera del equipo titular y reclaman que Jorge Fossati siga confiando en él. A raíz de este panorama es que hoy por la mañana se filtró qué pasa en el día a día del jugador.

El presente futbolístico de Edison Flores

Hablando del aspecto netamente futbolístico, Edison Flores se mantiene en proceso de recuperación luego de sufrir un desgarro en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Es más, junto a Álex Valera, fue desconvocado de la Selección Peruana por dicha razón y no podrá disputar los encuentros frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión publica que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Álex Valera y Edison Flores, del club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA”; informó la Bicolor a través de ‘X’.

