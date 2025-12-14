“Ojalá se llegue al acuerdo”: la revelación de Alan Cantero ahora que Universitario lo quiere sacar de Alianza Lima

Durante los últimos días viene siendo noticia el hecho de que Alan Cantero pueda irse de Alianza Lima. No solo podría salir de Matute, sino que desde Universitario de Deportes lo quieren contratar pensando en la temporada 2026. Esta situación trae consigo distintos rumores, aunque ahora el protagonista confesó cuáles son sus verdaderas prioridades pensando en el futuro cercano.

Fuente: @DeporteLibre_

De acuerdo a una reciente entrevista con el periodista peruano José Varela, el atacante argentino es consciente de que Universitario de Deportes lo tiene en la mira ya que a través de conversaciones con su representante entendió que la posibilidad es latente. Eso sí, Alan Cantero tiene la intención de quedarse en Alianza Lima y a la vez sabe que depende de las negociaciones que se den.

“Cuando termino una competencia, trato de despejarme de todo. Mi agente me comunicó que había tenido una comunicación con la gente de la ‘U’, pero solo eso, no te puedo decir más. Siempre he dejado eso a mi representante porque le tengo mucha confianza. Ellos saben que quiero continuar acá y ya le dije a mis representantes que les digan”; dijo Alan Cantero en la entrevista mencionada.

¿De qué depende que Alan Cantero se quede en Alianza Lima y no firme por Universitario?

Alan Cantero llegó a Alianza Lima prestado de Godoy Cruz de Argentina, lo cual ahora implica que desde la directiva dueña de su pase espera la compra del mismo y ya no una nueva cesión. Es ahí en donde los altos mandos en Matute vienen gestionando esta situación cuando se darán elecciones presidenciales en el equipo mendocino, así que el escenario podría cambiar a favor de Matute.

“La gente de Alianza me mostró ese interés que siga en el 2026 y para mí es muy importante porque saben el deseo que yo tengo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y quedarme acá para pelear cosas importantes. Desde que llegué vine con un objetivo de lograr los campeonatos y ojalá que la pueda hacer”; enfatizó Alan Cantero en la misma conversación con el comunicador José Varela.

Fuente: Alianza Lima.

La intención de Universitario sobre la posibilidad de fichar a Alan Cantero

Desde Universitario de Deportes están muy interesados en contar con los servicios de Alan Cantero ya que necesitan a un segundo delantero y/o extremo ofensivo tras la salida de Jairo Vélez, quien luego de ser campeón de la Liga 1 2025 se marchó a Alianza Lima. Esta jugada podría ser muy similar a la que recientemente se dio, así que las próximas horas serán claves para conocer cuál será el verdadero futuro del argentino.

DATOS CLAVES

Alan Cantero confirmó que Universitario de Deportes se comunicó con su representante para el 2026 .

confirmó que se comunicó con su representante para el . El atacante argentino Alan Cantero desea continuar en Alianza Lima para la próxima temporada.

desea continuar en para la próxima temporada. El pase de Alan Cantero pertenece a Godoy Cruz de Argentina, que espera la compra y no otra cesión.

