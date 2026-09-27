Así quedaron las semifinales de ida de la Copa Caliente de la Liga 2026: resultados y goles

Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana se adelantaron en los partidos de ida de las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los ‘Celestes’ triunfaron en Tarma, mientras que los ‘Churres’ ganaron en el Callao. Los duelos de vuelta se jugarán en la primera semana de octubre.
En el Estadio Unión Tarma, Sporting Cristal sacó la mínima diferencia de cara al partido de vuelta. Le ganó 1-0 a ADT con el gol de Gabriel Santana en el primer tiempo y, así, tiene todo para definir en casa la clasificación a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026.
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En tanto, la otra semifinal se llenó de goles en el Miguel Grau. Alianza Atlético le hizo cinco goles a Sport Boys y puso medio pie en la final del certamen. Venció 5-2 al conjunto ‘rosado’ con doblete de Ariel Múñoz y los goles de José Ingratti, Román Suárez y Cristian Penilla.
Resultados de las semifinales de ida de la Copa Caliente de la Liga 2026
- Sport Boys 2-5 Alianza Atlético (José Davey 3′ y Rolando Díaz 42′ / José Ingratti 12′, Román Suárez 28′, Ariel Múñoz 36′ y 66′ y Cristian Penilla 90+3′)
- ADT 0-1 Sporting Cristal (Gabriel Santana 14′)
Estuvo en la Selección Peruana, destacó en la Era Gareca y ahora vive desaparecido en Sporting Cristal
¿Cuándo se juegan las semifinales de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026?
Las semifinales de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026 se jugarán las dos en diferentes días. A continuación, los detalles:
- Sporting Cristal vs. ADT: jueves 1 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo.
- Alianza Atlético vs. Sport Boys: martes 6 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Campeones del 36.
DATOS CLAVE
- Sporting Cristal venció 1-0 a ADT con gol de Gabriel Santana en Tarma.
- Alianza Atlético goleó 5-2 a Sport Boys con doblete de Ariel Múñoz.
- Sporting Cristal vs. ADT definirán la semifinal el jueves 1 de octubre.