Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el empate entre Universitario y CD Moquegua

Universitario sigue sin anotar y apenas empató ante CD Moquegua. Fue el debut de Héctor Cúper en Liga 1. El plato fuerte del sábado será el Alianza Lima vs. Los Chankas.

La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú puede definir el título entre Alianza Lima y Los Chankas. Antes de este duelo, este sábado, Universitario de Deportes no pudo ante CD Moquegua e igualó sin goles en las instalaciones del Estadio 25 de Noviembre.

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Con partidos decisivos en disputa y mucha tensión en la recta final del campeonato, así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en una jornada clave para definir distintos objetivos de la temporada.

Héctor Cúper y la ‘U’ visitaron a CD Moquegua. El cuadro crema logró rescatar un empate sin goles luego de que Jeferson Collazos fallara un penal que pudo darle el triunfo al conjunto local. Con este resultado, los de Ate permanecen en el cuarto puesto de la tabla con 26 unidades.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

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Resultados de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 22 DE MAYO

Juan Pablo 1-1 FBC Melgar | Complejo Deportivo Juan Pablo II

SÁBADO 23 DE MAYO

CD Moquegua 0-0 Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre

UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

DOMINGO 24 DE MAYO

Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo

Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

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LUNES 25 DE MAYO