Tras dejar Universitario, Diego Churín firmó con inesperado club de Argentina

Diego Churín fue uno de los fichajes decepción de la temporada 2025 en Universitario de Deportes. Se esperaba mucho del delantero argentino, pero no logró marcar la diferencia. Esto hizo que los hinchas no lo vean como realmente un refuerzo, sino más que todo como una carga. Lo que ocasionó que esta campaña termine saliendo del conjunto ‘crema’.
Ahora el atacante de 36 años de edad se conoció que ahora volverá a jugar en Argentina. Esta vez en el cuadro de Club Atlético Sarmiento así fue como lo dio a conocer el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales. Con lo cual, el 9 seguirá su camino en la Primera del Fútbol de su país. Un nuevo reto para él ahora que no pudo rendir en el Perú.
En este caso firmará por toda la temporada 2026, pero con la opción de lograr una extensión por una campaña más. Así que se esperará ver su rendimiento en este año para poder tomar la decisión si es que se va a quedar o terminará yéndose a un nuevo reto pronto.
¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?
Para comenzar hay que mencionar que Diego Churín fue parte del Tricampeonato, siendo campeón de la Liga 1. Si bien no llegó a ser titular, tanto con Jorge Fossati como Fabián Bustos, quienes lo relegaron al banco de suplentes y lo usaban más que todo para refrescar las piernas de sus otros delanteros.
Con la camiseta ‘crema’ llegó a jugar un total de 28 partidos, mientras que llegó a anotar 5 goles, no hizo asistencias en un tiempo de 806 minutos en cancha. Lo que deja en claro que no terminó siendo un refuerzo como tal, sino más bien una adición.
En este caso, Álex Valera se mantuvo como el titular indiscutible en el cuadro ‘crema’. Esta campaña también lo hará, aunque ya llegó un atacante para hacerle competencia. Sekou Gassama es su nombre, eso sí, sin antes jugar ya viene siendo cuestionado por los hinchas que no creen que sea el 9 que están buscando. Este es un tema que viene fuerte en el cuadro de Ate desde hace años, a pesar de esto siguen saliendo campeones nacionales.
