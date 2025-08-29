¿Diego Churín abandona Universitario? La decisión que está conmocionando a la Liga 1 hoy mismo

Novedades sobre la continuidad de Diego Churín en Universitario. Según una última información, el delantero no seguiría en tienda crema de cara a la temporada 2026. Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta al revelar que la dirigencia crema había tomado esa decisión.

“Diego Churín termina contrato en diciembre. No sigue en Universitario”, comentó el periodista Gustavo Peralta. A raíz de esta información se confirmó que el delantero Diego Churín no continuará en Universitario de cara a la temporada 2026. De esta manera, el cuadro crema buscará otro delantero extranjero.

Y es que la noticia sobre que Diego Churín no sigue en Universitario caía de madura. Con un mal desempeño tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, el atacante no tuvo los resultados que el cuadro crema quería de él.

Solo en lo que va hasta la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, Diego Churín en total disputó 17 partidos, siendo titular en 5 de ellos. Así pues, a lo largo de los 542 minutos que estuvo solo marcó 4 goles, siendo 2 de penal.

Diego Churín festejando un gol con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Diego Churín se va de Universitario?

Diego Churín no continuará en Universitario para la temporada 2026. Esta información esta confirmada y validada por el periodista Gustavo Peralta. Si bien faltan meses para terminar su contrato, lo cierto es que desde la directiva la decisión está tomada.

Hay que recordar que Diego Churín tiene 35 años actualmente pues nació el 1 de diciembre de 1989. Próximo a cumplir 36 años, lo más probable es que el delantero argentino busque un nuevo club o se retire.

¿Cuánto gana Diego Churín?

Diego Churín gana 15 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Firmando por una temporada con Universitario, en total se llevaría 180 mil dólares.

¿Cuánto vale Diego Churín?

Diego Churín vale 150 mil euros según información oficial de Transfermarkt. Alcanzando esta cifra con sus actuales 35 años, en su mejor momento valió 1 millón de euros cuando tenía 27 años y jugaba en Gremio.

