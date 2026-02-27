Es tendencia:
Alineaciones Alianza Lima vs UTC: este sería el llamativo once de Pablo Guede para ser líder del Torneo Apertura

Ambos equipos buscará sumar de a tres con el objetivo de quedarse con el liderato del campeonato. Conoce cómo formarían.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima vs. UTC
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs. UTC

Alianza Lima y UTC se medirán en un duelo lleno de emoción, con el marcador abierto y con ambos equipos compartiendo la cima del Torneo Apertura con 10 puntos cada uno.

Los ‘blanquiazules’ y su entrenador Pablo Guede han recibido críticas por su desempeño, pero en la Liga 1 han mantenido un rendimiento sólido. Revisa a continuación las alineaciones que saltarán al campo.

Alineación de Alianza Lima

Pablo Guede sabe que su labor está siendo evaluada de cerca por la hinchada y la dirigencia de Alianza Lima tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores. Por esta razón, su plan inicial es mantener la base del equipo, confiando en su mejor alineación disponible a pesar de las bajas que atraviesa el plantel.

En el arco seguirá Alejandro Duarte, clave en mantener la valla invicta, mientras que la defensa contará con Gianfranco Chávez y Garcés o Antoni en el centro, y Marco Huamán y Cristian Carbajal en los laterales.

En el mediocampo, Esteban Pavez repetirá como pivote, mientras que Alan Cantero y Jairo Vélez liderarán la creación ofensiva y conectarán con el ataque. En ataque, la novedad será Luis Advíncula como extremo derecho, tras su destacada actuación frente a Sport Boys. Por la izquierda jugará Eryc Castillo, mientras que Luis Ramos asumirá la función de único ‘9’.

Teniendo en cuenta ello, esta sería la alineación de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés (Mateo Antoni), Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Puede ser una imagen de fútbol y texto
Alineación de UTC

UTC se ha convertido en la sorpresa del inicio del campeonato, mostrando un fútbol sólido y liderando la tabla por diferencia de goles. Bajo la dirección de Carlos Bustos, el equipo cajamarquino mantiene un gran nivel y buscará complicar a su exequipo.

El ‘Gavilán del Norte’ tiene en su plantel a varios exblanquiazules como Angelo Campos, clave en el arco, así como Luis Garro y Dylan Caro. No obstante, sus mayores armas ofensivas son Marcos Lliuya y Marlon de Jesús.

Bajo ese contexto, así saldría al campo el elenco universitario: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima y UTC se enfrentan compartiendo el liderato del Torneo Apertura con 10 puntos.
  • Luis Advíncula será la novedad en el ataque de Pablo Guede como extremo derecho titular.
  • Carlos Bustos, técnico de UTC, alineará a los exaliancistas Angelo Campos, Garro y Caro.
