Diego Churín sorprende a todos: Deja Universitario y ficharía por un poderoso club sudamericano

Diego Churín dejaría Universitario en los próximos días pues está muy cerca de concretar su regreso a un poderoso club de Sudamérica.

Por Aldo Cadillo

Diego Churín y Universitario.
Diego Churín y Universitario.

Tras conseguir el título con Universitario, Diego Churín charló con la prensa en medio de los festejos y no pudo evitar la pregunta sobre si sigue o se va. Hablando que es hora de disfrutar, el delantero también dejó en claro que desde el cuadro crema todavía no ha tenido ninguna reunión sobre la renovación.

Churín, quien fue parte del plantel campeón de Universitario, no logró afianzarse como titular indiscutido, pero su profesionalismo y entrega fueron destacados por el comando técnico. Sin embargo, la posibilidad de regresar a un club donde fue ídolo empieza a tomar forma.

“Mi contrato es hasta diciembre, acabo de salir campeón y esos temas me exceden a mí. En este momento solo quiero disfrutar”, comentó Diego Churín a los medios de prensa que cubrían el festejo de Universitario.

Según la prensa paraguaya, Cerro Porteño ya inició contactos para concretar el regreso del delantero, que dejó una gran huella en su anterior paso por el conjunto azulgrana, donde fue goleador y figura de Copa Libertadores.

¿En qué club jugará Diego Churín?

El delantero Diego Churín no seguirá en Universitario y su destino estaría nuevamente en Paraguay, donde Cerro Porteño lo espera con los brazos abiertos para la próxima temporada.

De concretarse el fichaje de Diego Churín a Cerro Porteño, la historia del delantero argentino terminaría con Universitario, donde no pudo demostrar su cuota goleadora ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores.

Diego Churín jugaría en Cerro Porteño en el 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Diego Churín?

Diego Churín gana 15 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Firmando por una temporada con Universitario, en total se llevaría 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Diego Churín tiene contrato con Universitario?

Diego Churín tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Diego Churín confirmó que su contrato con Universitario finaliza en el mes de diciembre y no ha renovado.
  • Cerro Porteño de Paraguay ya inició contactos para concretar el regreso del delantero Diego Churín.
  • El destino de Diego Churín sería Paraguay, donde se espera que no continúe en el club Universitario.
