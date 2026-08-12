Christian Cueva reaccionó al enterarse que Perú competirá oficialmente en ciudades como Cusco y Puno. El '10' no se guardó nada y dejó un singular mensaje para ser escuchado en la interna de la FPF.

Si bien la Selección Peruana todavía no esta en competencia oficial, ya se sabe que desde la Federación Peruana de Fútbol tomaron la decisión de jugar en ciudades de altura como Cusco y Puno cuando llegue el turno de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Esta postura genera distintas reacciones y ahora fue Christian Cueva quien habló de la situación.

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Fuente: La Bicolor.

Para muchos la posibilidad de ver a Christian Cueva nuevamente con camiseta de Perú es muy complicada en estos momentos, aunque sigue siendo una palabra autorizada para emitir una opinión gracias al buen desempeño que tuvo en el pasado reciente. Es así que el ’10’ mostró entendimiento ante la estrategia de sacar cierta ventaja jugando en altura, pero no está de acuerdo en todo sentido.

“Yo no comparto. Es una opción, pero que lo sea por distintas otras cosas, no porque quieres sacar ventaja o que vas a ganar. No hay seguridad de que vas a ganar allá. La idea es que nuestro fútbol y jugadores vayan creciendo, naturalmente. Yo, particularmente, no comparto porque si te das cuenta, la gran mayoría de los compañeros que están afuera, de los que jugamos en Lima, no somos nacidos en la sierra”; reflexionó Christian Cueva en ‘Nada que no sepa‘.

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Frente a ello, ‘Aladino‘ fue mucho más enfático sobre la posibilidad de recibir en la altura a selecciones como Argentina y Brasil. Es más, lanzó una frase para la posteridad con la que resume su idea ante la decisión de la Federación Peruana de Fútbol. “Como dice Carlos (Zambrano), es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano. No nos quiten el Nacional, donde te regalamos chocolate“.

Los estadios en Cusco y Puno en donde Perú disputará las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030

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Durante las últimas semanas se pudo confirmar que Perú jugará oficialmente en ciudades de altura como Cusco y Puno en las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Tras un análisis de Jean Ferrari como cabeza deportiva de la Federación Peruana de Fútbol y Mano Menezes como entrenador del equipo, son dos los recintos que recibirán a la selección.

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en Cusco será opción de localía para la ‘Bicolor’ con una altura de 3,362 metros sobre el nivel del mar. Además, el Estadio Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno también se suma a esta lista con una altura de 3,827 metros sobre el nivel del mar. Es decir, Perú se tomará muy en serio esta medida y veremos cómo se planifica en lo deportivo.

Fuente: La Bicolor.

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