Universitario vs. Los Chankas rompe esquemas en la Liga 1: El partido será transmitido gratis por YouTube

El fútbol peruano vivirá un hecho inédito. La L1 MAX, señal oficial de la Liga 1, anunció que el encuentro entre Universitario vs. Los Chankas será transmitido gratis a través de su cuenta oficial de YouTube, rompiendo los esquemas tradicionales de emisión.

Publicidad

Publicidad

La medida busca acercar el espectáculo a todos los fanáticos, especialmente a aquellos que no cuentan con acceso a la televisión por cable. La transmisión incluirá previa, narración profesional y análisis en vivo e irá por YouTube.

El compromiso, que será de distracción para Universitario, mientras que Los Chankas todavía tienen opciones de obtener un cupo a la Copa Sudamericana, se jugará en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas.

La noticia la hizo oficial el periodista Gustavo Peralta durante su última transmisión del programa L1 MAX. El comunicador mencionó que será un hecho sin precedentes que un partido de Universitario vaya por YouTube y también precisó que se vienen novedades para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Universitario se coronó tricampeón de la Liga 1. (Foto: Universitario)

Universitario vs. Los Chankas va por YouTube

El partido entre Universitario vs. Los Chankas irá gratis por la cuenta oficial de YouTube de L1 MAX. El cotejo se dará el próximo sábado 22 de noviembre desde las 3:30 PM y se podrá ver en vivo y en directo por internet.

ver también Universitario fue claro sobre la posible llegada de Christian Cueva: “El perfil que buscamos…”

Lo más probable es que Universitario presente un equipo alterno ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas. Por su parte, Los Chankas tienen que conseguir una victoria y esperar otros resultados para buscar tentar un cupo para la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué día y a qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas por Liga 1?

Universitario se mide ante Los Chankas el próximo sábado 22 de noviembre en el estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas. El partido se podrá ver desde las 3:30 PM en vivo y en directo por la señal de YouTube de L1 MAX.

¿En qué canal ver Universitario vs. Los Chankas por Liga 1?

El partido entre Universitario vs. Los Chankas se jugará este sábado 22 de noviembre en la ciudad de Andahuaylas y la transmisión irá gratis por la cuenta de YouTube de L1 MAX.

Publicidad

Publicidad

Datos claves:

El partido Universitario vs. Los Chankas será transmitido gratis por YouTube de L1 MAX.

El encuentro se jugará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 PM en el Estadio Los Chankas.

Los Chankas aún tienen opciones de obtener un cupo a la Copa Sudamericana.

Publicidad