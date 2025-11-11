Universitario fue claro sobre la posible llegada de Christian Cueva: “El perfil que buscamos…”

En las últimas semanas se habló mucho sobre la posibilidad de que Christian Cueva regrese a la Liga 1 y se sume a Universitario. Sin embargo, la última información brindó un panorama radical sobre esa opción.

Según el periodista Gustavo Peralta, Christian Cueva no está en los planes para la próxima temporada, ya que tanto Jorge Fossati como la administración de Universitario buscan un perfil distinto de jugador, enfocado en rendimiento actual y proyección internacional.

“Con la respuesta de Franco Velazco pareciera que la ‘U’ le abre las puertas, lo analiza y está pensando en la contratación de Christian Cueva. Sin embargo, es todo lo contrario. La respuesta del administrador ha sido política, correcta y respetuosa para valorar a un jugador de selección; además, Jorge Fossati lo tiene muy bien referenciado”, declaró Gustavo Peralta en una última información.

Con esto, se pone fin a las especulaciones que habían surgido tras los mensajes de cercanía entre algunos futbolistas del plantel y el popular “Aladino”. Recordemos que incluso Edison Flores le abrió la puerta de Universitario a Christian Cueva con una potente declaración.

Christian Cueva jugando para Emelec. (Foto: Emelec)

¿Universitario fichará a Christian Cueva?

Universitario no fichará a Christian Cueva para la temporada 2026. Según la información del periodista Gustavo Peralta, la administración del club contempla otro tipo de perfil para un nuevo volante y apuntan al mercado extranjero.

“No hay negociación como tal con Christian Cueva, no ha habido ofrecimiento. Además, hay que señalar que tiene contrato con Emelec. En la ‘U’ tienen muy claro una decisión: si bien Cueva es un muy buen jugador, el perfil que buscan en 2026 es distinto, diferente, es otro. La ‘U’ no negocia con el 10 de Emelec”, finalizó Gustavo Peralta en un reciente video compartido en sus redes sociales.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

¿Cuánto dinero gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

Datos claves

Christian Cueva no será fichado por Universitario para la temporada 2026.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que Jorge Fossati y el club buscan un perfil distinto.

Christian Cueva tiene contrato vigente con Emelec, descartando su llegada a Universitario.

