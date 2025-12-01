A horas del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Hernán Barcos recibió llamado de un club del extranjero

Hernán Barcos ya sabe que no continuará en Alianza Lima. La finalización de su contrato y la decisión del club de no renovar lo lleva a pensar su futuro fuera de La Victoria. Todavía, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito debe jugar los Playoffs de Liga 1 y este martes debe jugar ante Sporting Cristal. Mientras se juega esta serie de semifinal, el ‘Pirata’ ya tiene llamados de otros clubes.

Alianza Lima jugará en el Estadio Nacional ante Sporting Cristal este martes 2 de diciembre por el partido de ida de la semifinal de los Playoffs. Mientras se desarrolla esta serie (el próximo sábado 6 de diciembre se juega el partido de vuelta), Hernán Barcos, quien está convocado para el primer encuentro, define su futuro profesional.

Durante los últimos días, han aparecido equipos que estarían interesados en contar con el ‘Pirata’. En Perú, Sport Boys ha contactado al atacante, Sporting Cristal sonó como opción, pero esto quedó descartado. Y en Uruguay, apareció Albion FC como interesado. Ahora, trasciende otro posible destino.

Hernán Barcos, contactado desde Paraguay

Un nuevo país en el extranjero estaría tras los pasos de Hernán Barcos. Según informó el periodista Adriano Savalli, hubo llamados desde Paraguay por el atacante de 41 años. No obstante, no se supo aún el club que lo contactó, pero es otra opción por fuera de Perú que le aparece.

Hernán Barcos recibió llamados de Perú, Uruguay y Paraguay (X @AdrianoSavalli).

El citado comunicador también dijo que Sport Boys es uno de los que inició conversaciones por Barcos, pero aún no hay avances. “Se esperan novedades después del cruce entre Alianza Lima y Sporting Cristal“, aseguró. Por lo cual, se vienen horas importantes en la novela sobre el futuro del ‘Pirata’.

Barcos no piensa en el retiro, al menos, de momento. Quiere seguir jugando, por lo menos, una temporada más, aunque se desconoce su próximo destino. La posibilidad de quedarse en Perú está abierta, más allá de los llamados desde el exterior.

Hernán Barcos, convocado para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, ya dio a conocer la lista de convocados para el partido de ida ante Sporting Cristal, que se llevará a cabo este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Hernán Barcos está convocado para este primer duelo.

Se espera que el centrodelantero titular para enfrentar a Cristal sea Paolo Guerrero. Por lo cual, Barcos sería suplente, pero una opción más que importante para Gorosito en este clásico por un lugar en la final del Playoff, donde espera Cusco FC.

