Alianza Lima

Alianza Lima vs. Sporting Cristal hoy, Gorosito sorprende a todos y arriesga su puesto con esta alineación titular

El técnico Néstor Gorosito corre un gran riesgo con su alineación titular para hoy en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Por Aldo Cadillo

Gorosito y su once titular en el Alianza vs. Cristal de hoy.
© Producción Bolavip.Gorosito y su once titular en el Alianza vs. Cristal de hoy.

Néstor Gorosito tomó una decisión que nadie veía venir en Alianza Lima y sorprendió al definir su oncena titular para enfrentar hoy a Sporting Cristal. El técnico argentino realizará tres modificaciones claves en su estructura y mandará desde el arranque a Guillermo Enrique, Jesús Castillo y Pablo Ceppelini.

La inclusión de Guillermo Enrique busca darle más solidez defensiva y proyección por la banda. El lateral ha tenido minutos intermitentes a lo largo de la temporada, pero Néstor Gorosito considera que su intensidad y velocidad pueden frenar las transiciones de Sporting Cristal.

En el mediocampo, Jesús Castillo sigue como una apuesta para recuperar equilibrio. El volante, de buen despliegue y lectura táctica, será el encargado de cortar los circuitos de juego de Sporting Cristal. Junto a él estará Fernando Gaibor para la salida limpia e inteligente. En paralelo, también se confirma que Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña estarán en la banca de suplentes.

La tercera, y más llamativa novedad, es la titularidad de Pablo Ceppelini, quien ha sido utilizado como revulsivo en varios encuentros. El uruguayo se suma al once con la misión de aportar claridad en los últimos metros, filtrar pases y mejorar la toma de decisiones en ataque. Lo peculiar es que estará por la banda, por lo que Kevin Quevedo será suplente.

Así anunció Alianza su partido ante Cristal. (Foto: Alianza Lima)

Alineación titular de Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Néstor Gorosito busca cambiarle la cara a un Alianza Lima que necesita un triunfo convincente para recuperar confianza y acercarse a la final de los Play Offs de la Liga 1. El duelo de hoy ante Sporting Cristal será un examen exigente y el técnico apuesta por un equipo más ordenado, dinámico y con variantes ofensivas.

Los 3 fichajes confirmados de Alianza Lima antes de jugar los Play Off contra Sporting Cristal

Los 3 fichajes confirmados de Alianza Lima antes de jugar los Play Off contra Sporting Cristal

El once titular de Alianza Lima ante Sporting Cristal será con Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Fernando Gaibor apunta a ser titular hoy en el Alianza vs. Cristal. (Foto: Alianza Lima)

¿Cómo ver gratis Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver gratis en la señal de L1 MAX. Hay que informar que el cotejo será hoy en el estadio Nacional y será válido por la ida de los Play Offs de la Liga 1.

¿A qué hora juegan hoy Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido de hoy entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará desde las 8:00 PM en el estadio Nacional y será válido por la ida de los Play Offs de la Liga 1.

Datos claves

  • Néstor Gorosito definió la oncena titular de Alianza Lima con tres modificaciones claves para hoy.
  • Guillermo Enrique, Jesús Castillo y Pablo Ceppelini serán titulares contra Sporting Cristal.
  • El once de Alianza Lima incluye a Paolo Guerrero en ataque y a Guillermo Vizcarra en el arco.
Aldo Cadillo
