¿Luis Advíncula y Boca Juniors jugarán amistoso de pretemporada ante Cienciano en Perú?

Se terminó la temporada en el fútbol peruano y se comienza el trabajo logístico no solo en el armado de planteles, sino también buscando la mejor pretemporada posible. Los equipos de la Liga 1 están viendo los clubes a los que podrían enfrentar en su preparación para la siguiente temporada. Es así como van sonando nombres de clubes de renombre.

Uno de estos clubes es Boca Juniors, que según el exjugador Carlos Galván, vendrá al Perú. El rival en cuestión sería el cuadro de Cienciano, un conjunto que quiere prepararse de gran forma para el siguiente año: “Varios equipos van a venir a Lima, en provincia también. A Cusco va a ir Boca Juniors. Ya prácticamente está cerrado, la semana que viene se cierra contra Cienciano“, expresó en el programa A Presión.

Con esta información varios hinchas del ‘Papá’ se pusieron contentos al saber que tendrán un rival de peso en la pretemporada. Pero ¿Qué tan real es esta información, de verdad el cuadro ‘xeneize’ vendrá al Perú? Pues se ha conocido la verdad de este posible amistoso.

¿Boca Juniors jugará contra Cienciano?

Saber que un equipo tan importante como Boca Juniors va a venir, ha hecho que las aguas se levanten. Es así como el periodista Gustavo Adrianzén, quien está especializado en el cuadro de Cienciano, respondió sobre la posibilidad que el cuadro de Luis Advíncula pise el país. Mencionando que es posible, pero no el primer equipo.

“El equipo titular de Boca Juniors ni soñando va a jugar con Cienciano. El presupuesto que significa esto es muy significativo y no se va a poder dar. Por ahí si es que hay una gira con los suplentes de Boca, por ahí sale algo. Pero el equipo titular de Boca, no. Ese equipo no se va a gastar para ir a Cusco a jugar contra Cienciano, un equipo que a las justas tiene presupuesto”, comenzó diciendo en su canal de Youtube.

“Y por más que traigamos a Boca y todo, la gente va a ir, pero va a ser ¿rentable? No, porque lo que pide Boca es demasiado. Entre alojamiento y toda la cosa, listo. Olvídate del tema. La realidad es que hoy por hoy ese amistoso no sé de dónde lo sacó Galván, pero a día de hoy está por descartado“, sentenció.

¿Cuándo fue la última vez que Cienciano jugó contra Boca Juniors?

La última vez que se vieron las caras estos dos clubes fue en el año 2007, cuando compartieron grupo en la Copa Libertadores. En aquella oportunidad, primero se vieron en Argentina con victoria de Boca por 1-0, luego visitaron el Inca Garcilaso y fue victoria incaica por 3-0.

Pero el juego más importante en el que ambos estuvieron involucrados fue en la Recopa Sudamericana 2004. Esa vez se jugó en los Estados Unidos y terminó siendo un empate en el marcador. Lo que hizo que el partido se defina en penales, los cuales fueron victoria para los ‘incaicos’ por 2-4.

Datos Claves