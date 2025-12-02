Es tendencia:
Alianza Lima

¿Miguel Borja a Alianza Lima? En Argentina lo dieron como opción tras su salida de River Plate

En Argentina dieron como opción para el futuro de Miguel Ángel Borja a Alianza Lima. Néstor Gorosito quiere un 9 tras la salida de Hernán Barcos.

Por Hugo Avalos

Miguel Borja sonó en Argentina como opción para Alianza Lima.
Alianza Lima debe buscar un centrodelantero para suplir la baja de Hernán Barcos para 2026. En este sentido, uno de los primeros nombres fuertes que aparece en la órbita es el de Miguel Borja, quien dejó de ser jugador de River Plate hace algunos días. ¿Existen realmente chances de que el colombiano llegue a La Victoria?

La salida de Hernán Barcos obliga ineludiblemente a Alianza Lima a salir al mercado en busca de un centrodelantero, que pelee el puesto con Paolo Guerrero. Miguel Borja está en libertad de acción tras terminar su temporada 2025 con River Plate y el anuncio oficial del propio club.

La opción de Borja como posible refuerzo de los ‘Blanquiazules’ se conoció en las últimas horas, a raíz de una información brindada desde Argentina por el diario Olé. No sería el único equipo que estaría interesado en el atacante colombiano, ya que se mencionaron otros como Tigres, Cruz Azul y América de México, además de Júnior de Barranquilla.

Así informaron la opción de Borja para Alianza Lima (Olé).

¿Miguel Borja es realmente opción para Alianza Lima?

Si bien en Argentina destacan que Alianza Lima busca renovar el ataque, lo cierto es que la opción de Miguel Borja resulta muy difícil de concretar. A pesar de estar en libertad de opción, el propio jugador opta por otra clase de destinos para su futuro como profesional y Perú no entraría en ellas.

A horas del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Hernán Barcos recibió llamado de un club del extranjero

A horas del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Hernán Barcos recibió llamado de un club del extranjero

Borja consideraría seguir su carrera en países con fuerte peso económico y más competitivas dentro del continente americano. Este es el caso de ligas como México y Brasil. Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa Mano a mano del canal D’enganche, esos serían los destinos que pretende el colombiano para su futuro.

“Pregunté en Argentina por la posibilidad y me indicaron que su prioridad es continuar su carrera en ligas como la mexicana y la brasileña. Apunta a ligas más competitivas que la Liga 1“, dijo el mencionado comunicador. Así, la opción del exatacante de River parece descartada para los ‘Íntimos’.



Así fue la despedida de River Plate a Miguel Borja

Miguel Borja dejó de ser jugador de River Plate el pasado 28 de noviembre luego de que el club lo comunicó a través de una publicación en sus redes sociales. Según marcó la propia institución argentina, el colombiano se fue tras marcar 62 goles en 159 partidos jugados.

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, fue el mensaje que le dedicó el ‘Millonario’ junto a una imagen del propio jugador.

Así despidió River a Borja (X @RiverPlate).

Los refuerzos ya confirmados en Alianza Lima para 2026

Mientras se busca un centrodelantero, Alianza Lima ya tiene tres refuerzos confirmados para la temporada 2026: el arquero Alejandro Duarte dejó Sporting Cristal para sumarse y ser relevo de Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro se fue de ADT y llega para ser opción en el lateral derecho; y, por último, Cristian Carbajal le peleará el puesto de titular en el lateral izquierdo a Miguel Trauco.

DATOS CLAVES

  • Miguel Borja prioriza ligas de México o Brasil descartando su llegada a Alianza Lima.
  • Miguel Borja quedó libre de River Plate tras anotar 62 goles en 159 partidos.
  • Alianza Lima confirmó los fichajes de Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal.
hugo avalos
Hugo Avalos
