Lima vivirá una jornada histórica este sábado 24 de enero, con dos de los clubes más grandes del país realizando sus presentaciones oficiales en paralelo: Alianza Lima ante Inter Miami en Matute y Universitario frente a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en eventos que movilizarán a miles de hinchas en distintos puntos de la capital.

Publicidad

Publicidad

En medio de este escenario de alta expectativa y gran concentración de público, las autoridades activaron protocolos especiales de seguridad, tomando en cuenta los recientes episodios de violencia que han rodeado al fútbol peruano en los últimos días.

Bajo ese contexto, la Federación Peruana de Fútbol decidió pronunciarse con un mensaje directo a la hinchada, apelando a la convivencia pacífica y al respeto en una fecha que promete ser una verdadera fiesta deportiva.

“El fútbol es una fiesta que nos une. Hoy y siempre, vivámosla con respeto, tolerancia y responsabilidad. En la cancha, en la tribuna y en la calle, el juego continúa. Que la violencia no nos gane”, fue el comunicado difundido por la FPF en sus redes oficiales.

Publicidad

Publicidad

FPF mandó mensaje a Alianza y a Universitario. (Foto: FPF)

Alianza y Universitario harán su presentación este sábado 24 de enero

El llamado cobra especial relevancia por la coincidencia de ambos eventos en la misma ciudad y en horarios próximos, lo que implica un gran despliegue de seguridad y coordinación entre la policía, los clubes y los organizadores para tener todo controlado tanto con Alianza Lima y Universitario.

ver también Así lucen Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras agresión de barristas de Alianza

Con los ojos del país puestos en Lima, la jornada del sábado no solo será una vitrina futbolística internacional, sino también una prueba de madurez para la hinchada peruana, que está llamada a demostrar que el fútbol puede vivirse en paz.

Publicidad

Publicidad

Alianza y Universitario harán su presentación oficial este sábado 24 de enero. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué canal se verá en vivo Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿En qué canal se verá en vivo Universitario vs. Universidad de Chile?

El partido entre Universitario vs. Universidad de Chile se podrá ver en la transmisión oficial de TV Perú, Canal 7 de la transmisión abierta de la televisión peruana. Además, también podrás seguir las incidencias gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima enfrenta al Inter Miami en Matute este sábado 24 de enero.

Universitario juega contra la Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

La FPF activó protocolos de seguridad y emitió un mensaje contra la violencia.

Publicidad