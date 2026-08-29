UTC vs Universitario: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online por el Clausura 2026

UTC y Universitario se miden este sábado en Cajamarca por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Revisa hora y señales de transmisión del partido.

UTC y Universitario de Deportes se enfrentan HOY sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Los locales necesitan un triunfo para salir de los últimos lugares, pero ‘La U’ quiere seguir en lo más alto en la tabla de posiciones.

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UTC, dirigido por Cristian Paulucci, está en una situación muy complicada con el descenso debido a los puntos que le han quitado por diversas sanciones por deudas. En este Torneo Clausura 2026 todavía no ganó y su último partido fue una derrota de local por 3-1 ante Comerciantes Unidos.

Universitario, por su parte, ha mejorado su rendimiento volviendo al sistema 3-5-2 que tantas alegrías le dio en el último tiempo. Héctor Cúper ha enderezado el rumbo y viene de una buena victoria 3-0 ante Los Chankas en el Monumental de Ate. Así, se subió al primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura 2026 con 13 puntos junto a Deportivo Garcilaso.

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¿Dónde ver EN VIVO UTC vs. Universitario?

El partido entre UTC y Universitario, que se disputa en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Se puede ver por L1MAX y L1 Play en todo Perú, mientras que en el resto de Sudamérica va por Fanatiz internacional.

¿A qué hora se juega UTC vs. Universitario?

UTC vs. Universitario, duelo por el Torneo Clausura 2026, que se juega este sábado 29 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.

Estados Unidos: 1:30 P.M. (PT) y 4:30 P.M. (ET)

y España: 10:30 P.M.

DATOS CLAVE