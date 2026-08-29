“La decepción del plantel”: hinchas de Universitario explotan contra un titular, pese a vencer a UTC

Universitario remontó ante UTC en Cajamarca y consiguió una muy buena victoria. Eso no fue suficiente para evitar las críticas de los hinchas ya que se la agarraron con un titular en el esquema de Héctor Cúper.

Universitario de Deportes sacó toda la garra crema y logró un triunfazo ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón. Fue un resultado 4-2 con diversas emociones durante el trámite del encuentro y en donde en algún momento estuvieron perdiendo por dos goles, así que justamente por dicho periodo es que los hinchas merengues señalaron a un titular por no haber dado la talla.

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Universitario le volteó 4-2 a UTC en Cajamarca. Los goles de los tricampeones fueron de Jairo Concha, Williams Riveros, Alex Valera y Andy Polo.



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Estamos hablando de Adrián Quiroz, quien estuvo desde el arranque en Universitario de Deportes y que tuvo ser cambiado a los 28′ del primer tiempo para darle otro aire al equipo. En su lugar ingresó Piero Quispe y lo hizo bien, a tal punto de que los cremas reaccionaron a tiempo y se quedaron con los tres puntos. Bueno, en base a ello es que en redes sociales lapidaron al zurdo.

“Su capacidad para progresar con el balón fue nulo en el cambio de ritmo y dinámica al juego de la ‘U’. Es la decepción del plantel“, “Repito, el negocio de su vida. Adrián Quiroz no puede ser ni suplente en la ‘U’” y “Tendría, debería, ser el último partido de Adrián Quiroz con camiseta crema. Desde Víctor Rossel no veía tal pechofriaje”; comentarios los hinchas merengues en redes sociales.

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Fuente: ‘X’.

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¿Piero Quispe se quedará con el titularato en Universitario en lugar de Adrián Quiroz?

Luego del partido de esta tarde ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, cualquiera podría decir que Universitario de Deportes requiere de cambios en el equipo titular, sobre todo cuando se trata de tomar la iniciativa y manejar el mediocampo. La presencia de Adrián Quiroz no está del todo asegurada, así que el nombre de Piero Quispe podría empezar a tomar mayor relevancia.

Si bien es cierto que Héctor Cúper no confirmará dicha situación ante la prensa local ni tampoco lo hará público, es muy probable que en la interna empiece a tomar decisiones en beneficio del colectivo. Veremos qué postura toma el comando técnico en los próximos partidos del Torneo Clausura 2026 cuando el objetivo de los merengues es quedarse con este semestre a como de lugar.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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