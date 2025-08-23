Es tendencia:
VER EN VIVO y GRATIS Sporting Cristal 0-1 UTC vía L1 MAX: HOY por la fecha 7 del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE vía L1 MAX: Sigue aquí todas las incidencias del partido gratis.

49' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Acabó la mitad inicial del cotejo en el Gallardo. UTC vence 1-0 a Cristal por la fecha 7. Sorpresa absoluta.

40' ¡CRISTAL BUSCA EL EMPATE!

Los celestes no están cómodos y van de manera desordenada por el empate. Ansiedad y falta de pausa, eso le está faltando. Por ahora UTC gana 1-0 de visita.

31' ¡CASI GOL DE LOS CELESTES!

Atacando por todos lados, Cristal tuvo una gran opción para empatar, pero UTC defendió con todo el resultado y su gol de ventaja.

28' ¡GOOOOL DE UTC!

UTC anotó en el Gallardo para sorpresa de todos. Cristian Mejía vulneró el arco de Diego Enríquez y por más que el VAR vio la acción, todo era válido. Gana la visita por 1-0 en duelo por la fecha 7 del Clausura.

Imagen

23' ¡PACHECO TUVO EL 1-0!

En la más clara del primer tiempo, Sporting Cristal por poco se adelanta.

18' ¡FUERTE FALTA EN EL INICIO!

UTC salió con todo a cuidarse y ya realizó la primera fuerte falta del partido. Seguimos empatando 0-0 en el Gallardo.

8' ¡EMOTIVO!

Increíble recibimiento del Extremo Celeste al plantel de Sporting Cristal.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en el Gallardo y ya juegan Cristal vs. UTC por la fecha 7 del Clausura.

¡PRETELL SELECCIÓN!

El volante Jesús Pretell habló sobre su posible convocatoria a la Selección Peruana.

LA PALABRA DE AUTUORI

El técnico de Cristal reconoció que no pidió ningún refuerzo para el Clausura.

LA FECHA 7 DEL CLAUSURA

Luego del Juan Pablo II vs. Cusco, estos son los partidos que quedan por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Imagen

¡EL CONVOCADO!

Según información, el portero Diego Enríquez sería uno de los convocados de Sporting Cristal que irían a la Selección Peruana para los duelos ante Uruguay y Paraguay.

Imagen

¡LLEGARON LOS CELESTES!

Así apareció Luis Abram en la previa del duelo entre Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Imagen

ONCE TITULAR DE CRISTAL

El técnico Paulo Autuori decidió que así formará Sporting Cristal ante UTC: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Cristofer Gonzales, Santiago González y Fernando Pacheco.

Imagen

YOTÚN TITULAR

Volviendo a ganar protagonismo, Yotún volvería a ser titular con Cristal y ahora será ante UTC.

Imagen
¡ESTADIO A TOPE!

Viviendo una nueva esperanza de ganar el Torneo Clausura, Sporting Cristal debe vencer a UTC y los hinchas celestes colmarán el estadio pues todas las tribunas estarán llenas.

Imagen

¡MUY BUENOS DÍAS!

Muy buenos días amigos de Bolavip. En instantes empezamos con el Minuto a Minuto del duelo entre Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Por Aldo Cadillo

VER Cristal vs. UTC EN VIVO vía L1 MAX.
© Producción Bolavip.VER Cristal vs. UTC EN VIVO vía L1 MAX.

Sporting Cristal vs. UTC en vivo vía L1 MAX: sigue en vivo y en directo el partido entre celestes y cremas este sábado 23 de agosto. También puedes unirte a la transmisión oficial vía streaming y online por la aplicación de L1 MAX tanto para celulares como para laptops, tablets y computadores. De igual modo puedes seguir el minuto a minuto gratis en el link de Bolavip Perú y por internet en páginas como Fútbol Libre, Pelota Libre y Al Ángulo TV.

Sporting Cristal vs. UTC se miden por la fecha 7 del Torneo Clausura en el estadio Alberto Gallardo. El partido es de vital importancia para los celestes pues están peleando por quedarse con el primer lugar del certamen, mientras que la visita quiere sumar para alejarse de la peligrosa zona de descenso.

No solo perdieron la punta del Torneo Clausura 2025: la terrible noticia que recibió Sporting Cristal tras el descenso de Binacional

➡️ Sigue el Minuto a Minuto del partido entre Sporting Cristal vs. UTC

aldo cadillo
Aldo Cadillo
