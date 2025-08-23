VER EN VIVO y GRATIS Sporting Cristal 0-1 UTC vía L1 MAX: HOY por la fecha 7 del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. UTC en vivo vía L1 MAX: sigue en vivo y en directo el partido entre celestes y cremas este sábado 23 de agosto. También puedes unirte a la transmisión oficial vía streaming y online por la aplicación de L1 MAX tanto para celulares como para laptops, tablets y computadores. De igual modo puedes seguir el minuto a minuto gratis en el link de Bolavip Perú y por internet en páginas como Fútbol Libre, Pelota Libre y Al Ángulo TV.
Sporting Cristal vs. UTC se miden por la fecha 7 del Torneo Clausura en el estadio Alberto Gallardo. El partido es de vital importancia para los celestes pues están peleando por quedarse con el primer lugar del certamen, mientras que la visita quiere sumar para alejarse de la peligrosa zona de descenso.
