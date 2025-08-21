No solo perdieron la punta del Torneo Clausura 2025: la terrible noticia que recibió Sporting Cristal tras el descenso de Binacional

Sporting Cristal fue uno de los más perjudicados con el más reciente descenso de Binacional. Luego de la resolución por parte de la Liga 1 2025 en donde dejaban sin efecto la participación del equipo de Juliaca, los rimenses quedaron sin tres puntos en la tabla de posiciones ya que su último triunfo fue totalmente anulado. Ahora, hay otra noticia que tiene como gran protagonista a Irven Ávila.

Publicidad

Publicidad

Resulta que Sporting Cristal ya no es el líder del Torneo Clausura 2025 gracias a la decisión judicial que se dio algunos días y ahora también se pudo confirmar que todo acontecimiento quedó de lado tras el cotejo disputado el fin de semana pasado en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina. Resulta que la ausencia de Irven Ávila sigue vigente y no estará en la próxima jornada.

“Los partidos que jugó Binacional en el Clausura no existen, no se jugaron. Los goles que encajó Sporting Cristal no existen y la fecha de suspensión que cumplió supuestamente Irven Ávila tampoco porque el partido no existe y deberá cumplirla en el siguiente partido”; comentó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, en una reciente entrevista con ‘Radio Ovación‘.

Fuente: Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

La decisión que tomaría Paulo Autuori ante la suspensión de Irven Ávila

Ahora que Irven Ávila no podrá jugar la siguiente jornada del Torneo Clausura 2025, lo más probable es que el profesor Paulo Autuori tome la decisión de que Felipe Vizeu sea titular el fin de semana que viene. Si bien el delantero brasileño aún no debuta con Sporting Cristal ya que fue el último refuerzo del plantel, viene entrenando de manera continua en las instalaciones de La Florida.

Fuente: Sporting Cristal.

La semana pasada ni siquiera viajó a la ciudad de Juliaca para el duelo ante Binacional porque recién tenía horas en el capital peruana y claramente jugar en altura no era lo más recomendable para su adaptación. Hoy queda clarísimo que Felipe Vizeu es la primera opción para ser titular en un equipo rimense que se alista para recibir a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo.

Publicidad

Publicidad

Día y hora del Sporting Cristal vs. UTC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal vs. UTC de Cajamarca en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo sábado 23 de agosto a las 11:00 hora local y se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Veremos cómo alinean los celestes en casa y si es que logran un triunfo que los devuelva momentáneamente a los más alto de la tabla de posiciones del campeonato.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también Lo quieren en la MLS y en la Liga MX: así también es como la prensa brasileña elogia a Martín Távara