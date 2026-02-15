VIDEO: Hernán Barcos sufrió lesión y fue reemplazado a los 16′ del Sport Huancayo vs. FC Cajamarca

En los primeros minutos del duelo entre FC Cajamarca y Sport Huancayo, Hernán Barcos debió abandonar el campo debido a una molestia en la pierna izquierda.

El delantero argentino salió del campo de juego visiblemente adolorido y tuvo que ser sustituido cuando el marcador ya se encontraba 1-0 en contra del ‘zorro dorado’.

Apenas a los 9 minutos, Yorleys Mena abrió el marcador para el cuadro local en el estadio IPD Huancayo. Con la salida del ‘Pirata’, máximo goleador del cuadro cajamarquino con 3 tantos en dos partidos, el equipo perdió a su principal arma para intentar la remontada.

¿Qué pasó con Hernán Barcos?

La causa de su salida fue una molestia en la pierna izquierda, específicamente en el muslo. Durante la transmisión del partido, se pudo observar cómo los médicos del club le aplicaban hielo sobre la zona afectada. Ahora queda pendiente el diagnóstico oficial por parte del equipo.

Cabe resaltar que, cuando salió Barcos, ingresó otro exdelantero de Alianza Lima, Sebastián Pineau, quien sumó de esta manera sus primeros minutos como profesional en la Liga 1.

Así salieron al campo Sport Huancayo y FC Cajamarca

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Jean Falconí, Ricardo Salcedo, Edu Villar, Javier Sanguinetti, Isaías Luján, Jeremy Canela, Yorleys Mena.

